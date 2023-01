Datengesteuertes Change Management entscheidend für den Erfolg von Transformationsprozessen / Capgemini Invent stellt neue Change Management-Studie vor (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Unternehmen, die ein datengesteuertes Change Management [1]etabliert haben, sind in ihren Veränderungsprozessen erfolgreicher alsUnternehmen, die dies noch nicht umsetzen. So steigt der Veränderungserfolgdurch eine hohe Datenreife der Organisation um 27 Prozent, durch einedatengesteuerte Führung um 23 Prozent und um 26 Prozent durch eine datenbasierteUnternehmenskultur. Unternehmen, die Entscheidungen auf Daten stützen,profitieren zudem von einer größeren Transparenz, mehrPartizipationsmöglichkeiten und einem besseren Gefühl der Kontrolle bei denMitarbeitenden. Dies zeigt die aktuelle Change Management-Studie"Datengetriebene Organisationen: Mit Daten den Veränderungserfolg beflügeln" vonCapgemini Invent. Hierfür wurden weltweit 1.175 Fach- und Führungskräfteunterschiedlicher Branchen befragt.Die Menge an Daten nimmt ständig zu und damit auch ihre Bedeutung. Im Jahr 2022wurden 97 Zettabyte Daten prognostiziert [2]. 61 Prozent der in der CapgeminiInvent-Studie Befragten gaben an, sich bei ihren Entscheidungen auf eineumfassende Datenanalyse zu stützen. Mit Hilfe von Daten können objektive KPIsdefiniert werden, um den Fortschritt und Erfolg in einem Veränderungsprozess zumessen, der bisher nur durch eine definierte Vision und daraus abgeleitete Zieleund Maßnahmen vorangetrieben wurde."Unternehmen, die in ein datengesteuertes Change Management investieren, sehengleich auf mehreren Ebenen einen positiven Einfluss auf dieVeränderungsprozesse. Die Herausforderung besteht jedoch darin, Datenintelligent zu nutzen. Dazu benötigen Führungskräfte eine klare Datenstrategie,Vertrauen in die Nutzung von Daten im gesamten Unternehmen, eine moderneDatenlandschaft und die Fähigkeit, datengestützte Entscheidungen zu treffen, umdie effektivsten Maßnahmen zu ergreifen", sagt Claudia Crummenerl, GlobalPractice Lead und Managing Director im Beratungsbereich Workforce andOrganization bei Capgemini Invent . "Es ist wichtig, dass Führungskräfte beimThema Datennutzung eine Vorbildfunktion einnehmen und die damit verbundenenVorteile innerhalb ihrer Organisation offen kommunizieren. Sie sollten zudemdatenbasiertes Arbeiten fördern, um das Vertrauen der Mitarbeitenden inVeränderungsprojekte zu stärken. Unsere Studie zeigt, dass Teams, die über dasZiel und die Erwartungen an den Veränderungsprozess selbst informiert sind,letztlich erfolgreicher sind."Das Potenzial des datengesteuerten Change Managements wird noch nicht vollausgeschöpftDie Einführung eines datengesteuerten Change Managements in Unternehmen bietet