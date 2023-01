Umfrage Hälfte aller Telefonanfragen wird bald automatisch beantwortet / Experten: In zwei Jahren wird die Mehrzahl der Anfragen bei Firmen und Behörden ohne menschliches Zutun beantwortet

Zürich (ots) - In zwei Jahren, 2025, wird mehr als die Hälfte aller

Telefonanfragen bei Firmen und Behörden von Sprachcomputern automatisch

beantwortet. Dies ist die Essenz einer aktuellen Expertenumfrage des

Sprachsystemanbieters Spitch AG. Demnach sind 62 Prozent der Fachleute fest

davon überzeugt, dass Sprachdialogsysteme bis dahin soweit entwickelt sein

werden, dass sie in der Mehrzahl aller Fälle die gewünschte Auskunft ohne

menschliches Zutun geben können. 22 Prozent der Experten schätzen, dass dies

erst in sieben Jahren, also um 2030 herum, der Fall sein wird.



Wann werden die Telefoncomputer bei Unternehmen und Ämtern über 90 Prozent aller

Anfragen - also beinahe alle Anrufe - ohne menschliche Hilfe korrekt beantworten

können, wurden die Experten ebenfalls gefragt. Die Antwort hängt offenbar von

der Branche ab: Bei Banken, Versicherungen oder Fluggesellschaften könnte diese

Schwelle schon vor dem Jahr 2030 überschritten werden, in anderen

Wirtschaftszweigen erst nach 2030.