Management-Experte fordert "Ende des Jammerns"

Frankfurt (ots) - Dr. Harald Schönfeld mahnt Bereitschaft der Wirtschaft zur

"Business Transformation" an.



"Unternehmerische Chancen nutzen, disruptive Entwicklungen wahrnehmen, auf neue

datenbasierte Geschäftsmodelle umstellen, Digitalisierung vehement

vorantreiben."



Neues Buch "Business Transformation - Interim Manager berichten aus der Praxis"

von Eckhart Hilgenstock, Manfred Richter, Michael Gutowski, Falk Janotta, Udo

Fichtner, Rudi Grebner, Stefan Löffler, Susanne Möcks-Carone, Dr. Detlef Weber,

Rainer Simko, Rolf Marcus Schuss, Lothar Hiese, Dr. Bodo Antonic; Herausgeber:

Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker, ISBN 978-3-98674-009-2





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In der deutschen Unternehmerschaft wird zuviel gejammert, statt positiv nachvorne zu sehen und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, meint Dr. HaraldSchönfeld, Management-Experte bei der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council,Geschäftsführer der Führungskräfte-Community United Interim und Herausgeber derFachbuchreihe "von Interim Managern lernen". Nach Einschätzung des UNO-Expertensind weite Teile der deutschen Wirtschaft zu sehr damit beschäftigt, dienegativen Einflussfaktoren zu bekämpfen, statt sich auf die strategischeNeuausrichtung auf Wachstumsfelder zu konzentrieren."Ich will die Herausforderungen von den Coronafolgen und den Lieferengpässenüber den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die explodierendenEnergiekosten bis hin zum Arbeitskräftemangel und der Inflation nicht kleinreden", stellt Dr. Harald Schönfeld klar. Doch er betont zugleich:"Unternehmertum bedeutet, nicht nur bei schönem Wetter auf Erfolgskurs zusegeln, sondern sein Schiff auch durch den Sturm auf Kurs zu halten." Hierbeikönnten Interim Manager, also Führungskräfte auf Zeit, eine Schlüsselrollespielen, meint Schönfeld. Er erklärt: "Interim Manager sind eine in Deutschlandnoch unterschätzte Ressource. Dabei gibt es keine anderen Führungskräfte alsInterim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmenkennenlernen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungenbewältigen. Sie stellen daher in vielen Fällen eine Idealbesetzung dar, umdrängende Probleme zu lösen und neue Chancen zu ergreifen, zu denen dasLinienmanagement nicht kommt".Chancen: Digitalisierung und internationale ExpansionManagement-Experte Dr. Harald Schönfeld rät den deutschen Unternehmen, vor allemin zwei Richtungen neue Chancen auszuloten: Digitalisierung und internationaleExpansion. "Viele Führungskräfte haben das Potenzial der neuen datenbasiertenGeschäftsmodelle noch gar nicht für ihre Betriebe entdeckt", wundert er sich. Erverdeutlicht: "Dabei geht es weniger darum, die bestehenden Betriebsabläufe zu