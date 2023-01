Fachkräftemangel im Handwerk - Gute Leute finden und behalten (AUDIO)

Köln (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es ist aktuell eines der ganz großen

Themen, auch in der Politik - der Fachkräftemangel. Haben 2010 in Deutschland

noch rund 57.000 Fachkräfte gefehlt, sind es mittlerweile knapp 540.000, so das

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Dabei fehlt es unter anderem in

sozialen Berufen, in der Betreuung und Pflege, in der IT und vor allem im

Handwerk an Fachkräften. Was das für Folgen hat, wie Handwerks-Unternehmen beim

Rekrutieren von Fachkräften vorgehen sollten und was das Thema Arbeitsschutz

damit zu tun hat, sagt uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.



Sprecher: Ein Teil der Lösung des Fachkräfteproblems sind neue Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter aus der sogenannten Generation Z, die langsam in den

Arbeitsmarkt strömt, allerdings bestimmte Erwartungen an ihren künftigen

Handwerksbetrieb hat.