Soziale Medien zur Fachkräftegewinnung? - Deniz Akpinar verrät, welche Social-Media-Plattformen für Handwerks- und Industrieunternehmen sinnvoll sind und wie sie richtig eingesetzt werden (FOTO)

Bonn (ots) - Deniz Akpinar ist Unternehmensberater und Gründer der Agenturfach.digital, die sich auf das erfolgreiche Recruiting im Handwerk und derIndustrie spezialisiert hat. Um die besten Fach- und Führungskräfte für denBetrieb seiner Kunden zu gewinnen, setzt er gemeinsam mit seinem Team auf eineinzigartiges Konzept: Hierzu wird die Arbeitgeberattraktivität stetig gestärktund die Mitarbeiternot seiner Klienten damit dauerhaft minimiert. Im Folgendenhat Deniz Akpinar verraten, welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen undwelche Plattformen sich für das Employer Branding von Handwerks- undIndustrieunternehmen besonders eignet.Der Fachkräftemangel hat viele Branchen fest im Griff. So auch das Handwerk unddie Industrie, die spürbar leiden. Ein Geheimnis ist es nicht: ZahlreichenBetrieben fällt es schwer, offene Stellen mit geeignetem Personal besetzen. MitBlick auf die Wettbewerbsfähigkeit kann das für ein Unternehmen fatal sein.Handwerks- und Industrieunternehmen müssen beim Recruiting also umdenken. Dieseit Jahrzehnten genutzten Methoden der Mitarbeitergewinnung sind kritisch zuhinterfragen. Klassische Anzeigen in Zeitungen oder auf Jobportalen bringennämlich kaum noch den gewünschten Erfolg. Das bestätigt auch Deniz Akpinar, derals Experte auf die erfolgreiche Fachkräftegewinnung in Handwerk und Industriespezialisiert ist: "Wollen sich Betriebe heute gegen den Wettbewerb durchsetzenund geeignetes Personal finden, müssen sie neue Wege einschlagen, sich alsattraktiver Arbeitgeber präsentieren und vor allem auf die richtige Zielsprachesetzen." Besonders eignen sich hierbei die sozialen Medien. Was es damit aufsich hat und welche Plattformen sich besonders für das Marketing im Handwerk undder Industrie eignen, hat Deniz Akpinar im Folgenden verraten.Facebook als Social-Media-PlatzhirschDie Angebote an Social-Media-Plattformen ist enorm. Seit einigen Jahren gilt Facebook dabei als besonders attraktiv und bleibt auch neben anderen Gigantenweiterhin interessant. Immerhin nutzen deutschlandweit etwa 80 bis 90 Prozentaller Erwachsenen die Plattform beinahe täglich. Damit eignet sie sichhervorragend, um potenzielle Kandidaten anzusprechen und mit einer großenZielgruppe in Kontakt zu treten.Dieses Potenzial sollten Betriebe für sich ausschöpfen, um sich als attraktiverArbeitgeber zu positionieren und geeignete Fachkräfte von sich zu überzeugen.Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, die eigene Zielgruppe auf Facebookanzutreffen, enorm. Hinzu kommt, dass auch Fach- und Führungskräfte ohne eigenenAccount immer jemanden kennen, der auf Facebook aktiv ist und seinerseits mit