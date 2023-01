Dirk Nowitzki auf dem TOP Arbeitgeber Kongress in Mainz - Unternehmer treffen sich auf renommiertem Geschäftsführer-Event, um die neuesten Trends in Sachen Employer Branding zu erfahren (FOTO)

Hamburg (ots) - FAIRFAMILY, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, lädt

am 16. Juni zum TOP Arbeitgeber Kongress in Mainz ein. Das gaben die

Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer bekannt. Nach den beiden

Auftakt-Events im vergangenen Jahr, an denen unter anderem Prominente wie

Michael Ballack und Uli Hoeneß teilnahmen, steht damit der neue Austragungsort

der dritten Veranstaltung dieser Art im Kurfürstlichen Schloss in Mainz fest.

Tickets sind erhältlich unter: https://www.toparbeitgeberkongress.de



Geschäftsführer Felix Anrich: "Um das Thema Employer Branding ranken sich viele

Mythen und wir werden täglich gefragt, was hier aktuell die besten Strategien

sind. Nachdem 2022 bereits über 1.000 Geschäftsführer den TOP Arbeitgeber

Kongress in Hamburg und München besucht hatten, wollen wir uns diesen Fragen

auch im Jahr 2023 widmen."