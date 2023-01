Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hennef (ots) - Justin Kießig und Fabio Weitz sind die Gründer undGeschäftsführer der KW Media GmbH. Für Bäckereien, Konditoreien undGroßbäckereien versprechen sie "Personal auf Knopfdruck" und unterstützen siedeshalb dabei, offene Stellen mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen.Zusätzlich haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, junge Menschen dazu zumotivieren, sich für eine Ausbildung im Bäcker- und Konditorhandwerk zuentscheiden.Bäckereien, Konditoreien und Großbäckereien haben derzeit mit einem großenPersonalmangel zu kämpfen: Überall fehlt es an geeigneten Fachkräften. DieSituation ist angespannt. Vielerorts müssen deshalb auch die Öffnungszeitenangepasst werden. "An einzelnen Standorten machen sie früher das Licht aus, umin Zeiten der Energiekrise teuren Strom zu sparen. Doch die kürzerenÖffnungszeiten haben in den meisten Fällen noch einen anderen Hintergrund: Esfehlt schlichtweg an geeignetem Personal", weiß auch Justin Kießig, dergemeinsam mit Fabio Weitz die KW Media GmbH gründete. Gemeinsam haben sich diebeiden Geschäftsführer der Aufgabe verschrieben, Bäckereien und Konditoreiendabei zu helfen, offene Stellen zu besetzen und versprechen ihnen "Personal aufKnopfdruck". Im Folgenden hat Justin Kießig fünf Tipps verraten, mit deren HilfeBäckereien dem Personalproblem jetzt entgegenwirken - und ihre offenen Stellenendlich wieder planbar und zeitnah mit qualifizierten Mitarbeitern besetzen.1. Kontinuierlich um Mitarbeiter werbenEin großes Problem, das dem Personalmangel vieler Bäckereien zugrunde liegt, istihre Unsichtbarkeit. Es gilt also, aktiv an der eigenen digitalen Omnipräsenz zuarbeiten, um potenzielle Kandidaten auf sich aufmerksam zu machen. Hinzu kommt,dass Bäckereien und Konditoreien die Personalsuche als eine langfristigeAngelegenheit betrachten müssen. Das heißt, sie müssen kontinuierlich um neueMitarbeiter werben, sich selbst als attraktiven Arbeitgeber präsentieren und sogeeignete Fachkräfte von sich überzeugen.2. Auf den richtigen Plattformen suchenBäckereien, die immer wieder auf Mitarbeitersuche sind, tun gut daran, dasSpektrum an Plattformen und Möglichkeiten, die sie aktiv nutzen, möglichst breitzu halten. Sie müssen verstehen, dass ein Großteil der Jobsuche heute über dasInternet läuft. Social Media wie Facebook , TikTok und Instagram sollten alsounbedingt genutzt werden, um potenzielle Kandidaten auf den eigenen Betriebaufmerksam zu machen. Dabei haben Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken imVergleich zu anderen Methoden den großen Vorteil, dass die Zielgruppe genau