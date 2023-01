Liberty Defense gibt Verkauf von erstem HEXWAVE-System bekannt

LINEV Systems plant, die HEXWAVE-Einheit für Kundendemonstrationen zu verwenden und als Wiederverkäufer für Liberty zu fungieren, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Strafvollzug und Bildung liegen wird. LINEV Systems, das Teil der globalen LINEV Group ist, ist seit über 15 Jahren ein branchenführender Anbieter von Röntgenbildgebung für Sicherheitskontrolltechnologien, einschließlich KI-gesteuerter Röntgensicherheitskontrollen, wissenschaftlicher Tischgeräte und Systeme für zerstörungsfreie Röntgenkontrollsysteme (NDT). Über 1.000 Transmissions-Röntgenkörperscanner von LINEV sind in 24 Einrichtungen des State Department of Corrections in allen Teilen der USA im Einsatz.

LINEV Systems US Inc. hat erste kommerzielle HEXWAVE-Einheit von Liberty erworben, um Technologie in Strafvollzugsbranche einzuführen

