USCM schließt Earn-in-Verpflichtungen für Kobaltprojekt Haynes ab

Vancouver, British Colombia (24. Januar 2023) - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen") (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ...) freut sich bekannt zu geben, dass es die Earn-in-Anforderungen für das Kobaltprojekt Haynes ("Haynes" oder das "Projekt") erfüllt hat, indem es die letzte Zahlung an die Haynes-Optionsgeber gemäß dem Haynes-Optionsvertrag vom 24. September 2021 (der "Optionsvertrag") geleistet hat. Haynes ist ein primäres Kobaltprojekt, das 470 zusammenhängende Acres an nicht patentierten Bergbau-Claims im Blackbird Mining District des Kobaltgürtels von Idaho im Lemhi County, Idaho, umfasst. Gemäß der Optionsvereinbarung werden die Claims übertragen und USCM wird eine 100%ige Beteiligung an den Claims halten. Das Projekt grenzt direkt an den Kobaltbetrieb von Jervois Global Limited in Idaho (Jervois") an, bei dem es sich um die größte Kobaltressource gemäß National Instrument 43-101 und die einzige primäre kobaltproduzierende Mine in den Vereinigten Staaten (die USA") handelt (siehe Pressemitteilung von Jervois Global Limited vom 8. Oktober 2021). Die nachstehende Karte zeigt die Nähe des Projekts zu Jervois.

Das Unternehmen plant, weitere Schürfungen, Probenahmen, Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen auf dem Projekt durchzuführen und mit der Genehmigung des Projekts für Bohrungen zu beginnen. Von besonderem Interesse ist, dass USCM der Ansicht ist, dass die Mineralisierung, die mit dem angrenzenden Grundstück in Verbindung steht, über die Projektgrenzen hinausgeht, wie in der nachstehenden Karte zu sehen ist, auf der die historischen unterirdischen Arbeiten des Haynes-Stollens eingezeichnet sind.

Management-Kommentar

Herr Darren Collins, Chief Executive Officer und Director von USCM, kommentiert: "Unser Kobaltprojekt Haynes stellt aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur einzigen primären Kobaltmine in den USA, des Vorhandenseins und der Lage historischer Abbaustätten sowie der ersten Explorationsergebnisse einen einzigartigen Vermögenswert dar. USCM wird diese Anlage, die sich zu 100 % in unserem Besitz befindet, weiter vorantreiben, um das Projekt bohrbereit zu machen und betriebliche und transaktionsbezogene Alternativen zu erkunden, um für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen."