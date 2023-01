Jourdan ernennt Roger Lemaitre zum Vice-President und Head of Mining

24. Januar 2023 /IRW-Press/ Toronto (Kanada) - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Roger Lemaitre zum Vice-President und Head of Mining von Jourdan bekannt zu geben.

Herr Roger Lemaitre ist eingetragener Ingenieur und Geologe und verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, die er sowohl bei großen als auch bei kleinen Bergbauunternehmen in verschiedenen Funktionen, darunter in der technischen Exploration und Erschließung, im Management und in Führungspositionen, gesammelt hat

Herr Lemaitre leitete das (ehemals) an der TSX notierte Unternehmen UEX Corporation, eines der führenden Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen für Uran in Athabasca, von 2014 bis zum Verkauf des Unternehmens zu einem Aufschlag von 72 % Ende 2022 im Rahmen eines hart umkämpften Bieterverfahrens. Während seiner Zeit an der Spitze von UEX führte er das Unternehmen durch einen schwierigen Uranmarkt und steigerte die Marktkapitalisierung von 75 Millionen CAD auf 310 Millionen CAD. In dieser Zeit beschaffte er auch Eigenkapital in Höhe von über 75 Millionen CAD.

Herr Lemaitre hatte auch eine Reihe von Führungspositionen bei Cameco Corporation, einem der größten Uranproduzenten der Welt, inne und war unter anderem dessen Director of Worldwide Exploration Projects. In dieser Position zeichnete Herr Lemaitre für die Überwachung der Durchführung der wachsenden internationalen Explorationsprogramme und -budgets von Cameco sowie für die Aufsicht der Feldaktivitäten durch drei globale Explorationsbüros verantwortlich. Bevor er zum Director of Worldwide Exploration ernannt wurde, war Herr Lemaitre bei Cameco als Manager of Regional Exploration, Saskatchewan tätig und gehörte dem strategischen Wachstumsteam von Cameco an, das sich mit der Identifizierung von Chancen im Uransektor befasste.

Herr Lemaitre hat einen B.Sc. in Ingenieurgeologie der Queen‘s University, einen M.Sc. der McGill University und einen MBA der Athabasca University.

Rene Bharti, CEO von Jourdan, sagt dazu: „In dieser Phase der Entwicklung von Jourdan ist es von entscheidender Bedeutung, jemanden vom Kaliber eines Herrn Lemaitre mit an Bord zu haben. Nachdem wir uns aktiv um die Durchführung einer ersten Mineralressourcenschätzung auf unserem Konzessionsgebiet Vallée bemühen, das direkt neben dem Konzessionsgebiet unseres Nachbarn North American Lithium (einer Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA)), der, wie uns mitgeteilt wurde, im Jahr 2023 mit der Produktion beginnen wird, halten wir die Ernennung von Herrn Lemaitre für einen wesentlichen Faktor für den Erfolg von Jourdan. Herr Lemaitre wird zusammen mit Dr. Rompel unsere Bohrprogramme beaufsichtigen und die Erstellung unserer ersten Ressourcenschätzung sowie den gesamten Bergbauplan des Unternehmens vorantreiben. Jourdan ist sehr stolz darauf, Herrn Lemaitre in unserem Team begrüßen zu dürfen.“