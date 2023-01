CDN Maverick ernennt Herrn Cegielski zum Chief Executive Officer

Herr Cegielski ist Unternehmer und hat ein Bachelorstudium (BSc.) in angewandter Biochemie an der University of Guelph absolviert. Im Laufe seiner mehr als 25-jährigen Karriere war Herr Cegielski sowohl im Management als auch in der Funktion eines Director bei zahlreichen börsennotierten und privaten Unternehmen im Rohstoff- und Technologiesektor tätig. Sein Einstieg in die Rohstoffwelt erfolgte über die Finanzierung der Erschließung der Mine Namekara Vermiculte in Uganda, die 2007 an Rio Tinto Mining verkauft wurde. Danach wurde er Gründungsdirektor der Firma Cayden Resources (CYD), die das Konzessionsgebiet El Barqueno in Mexiko erschloss und 2014 für 205 Millionen Dollar an die Firma Agnico Eagle veräußerte.

Zwischenzeitlich konnte Herr Cegielski bereits mehrere Organisationen durch eine Reihe von privaten und öffentlichen Projektfinanzierungsrunden begleiten, Zweitnotierungen initiieren und durchführen, wichtige Finanzbeziehungen auf internationaler und nationaler Ebene knüpfen, Fusionen und Übernahmen beaufsichtigten, diverse Funktionen in den Bereichen Technik, Betrieb, Personalwesen, Investor Relations, Recht und Behördenwesen bekleiden sowie mehrere wertsteigernde Projektübernahmen und Finanzierungen in verschiedenen Rechtsstaaten abschließen. Zu seinen Erfolgen zählt auch der Aufbau international tätiger Organisationen mit erstklassigen Teams in verschiedensten Branchen und in einer Vielzahl von Ländern.

„Für CDN Maverick Capital eröffnet sich die unglaublich spannende Chance, ein erstklassiges Portfolio von Beteiligungs- und Explorationsprojekten zusammenzustellen und auch das vor kurzem übernommene Lithiumprojekt Nevasca in Argentinien weiter auszubauen. Wir haben uns ein 28 Quadratkilometer großes Projektgebiet im südöstlichen Becken des Salar de Arizaro, einem der größten Salare im Lithium Triangle, gesichert“, so CEO Adam Cegielski.

Sandy MacDougall, der als Gründer, Executive Chairman und ein Director bei CDN Maverick verantwortlich zeichnet, erklärt: „Wir heißen Adam als CEO von CDN Maverick herzlich willkommen. Sein Erfahrungsschatz und sein Know-how werden uns bei unseren ambitionierten Maßnahmen zum raschen Ausbau unseres Unternehmens im Jahr 2023 maßgeblich unterstützen.“