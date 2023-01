(Im 2. Absatz, letzter Satz, wurde Intel für die Zahlenvorlage an diesem Dienstag gestrichen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit vieler Anleger über die anstehende Berichtssaison der Unternehmen hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen Dämpfer verpasst. Der Dax notierte am Nachmittag 0,42 Prozent tiefer bei 15 039,65 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,68 Prozent auf 28 498,54 Zähler abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um rund 0,3 Prozent.

"Die Phase von schwer einzuschätzenden Konjunkturentwicklungen hält an und zeigt sich verstärkt auch in einzelnen Branchen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Vor den an diesem Dienstag anstehenden US-Konjunkturdaten und den US-Unternehmenszahlen unter anderem vom Technologie-Schwergewicht Microsoft wolle sich niemand "in das falsche Nest setzen".