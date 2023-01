Calibre meldet solide Bohrergebnisse auf dem zu 100 % in seinem Besitz befindlichen Golden Eagle Projekt, USA

Vancouver, B.C. - 24. Januar 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ...) freut sich, die Untersuchungsergebnisse der ersten Phase des Diamantbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Golden Eagle ("Golden Eagle") bekannt zu geben. Golden Eagle befindet sich im Bergbaubezirk Republic/Eureka in Ferry County, Washington, USA, etwa 4,8 km nord-nordwestlich der Stadt Republic, Washington, und etwa 16 km westlich der Kettle River Mill von Kinross Gold. Golden Eagle beherbergt eine grubengebundene, gemessene und angezeigte Ressource von 2,02 Millionen Unzen mit 1,4 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 155.000 Unzen mit 0,9 g/t Gold. Diese 2-Millionen-Unzen-Lagerstätte in den Vereinigten Staaten mit günstiger Logistik wird den Calibre-Aktionären durch zusätzliche Bohrungen und moderne metallurgische Tests einen zukünftigen Wert bieten.

Die ersten Bohrergebnisse des Golden Eagle-Programms beinhalten:

- 4,30 g/t Au auf 92,42 Metern, einschließlich 7,80 g/t Au auf 17,3 Metern in Bohrloch GEC22-001

- 2,90 g/t Au auf 195,1 Metern in Bohrloch GEC22-003

- 2,38 g/t Au über 114,3 Meter; 2,66 g/t Au über 19,8 Meter und 2,65 g/t Au über 25,7 Meter in Bohrloch GEC22-006

Hinweis: Alle Bohrlöcher wurden in einem Winkel von -45 bis -90 Grad gebohrt, wobei die Azimute so gewählt wurden, dass die anvisierten Strukturen so nahe wie möglich an der Senkrechten durchschnitten werden. Einige Bohrlöcher und Abschnitte, über die hier berichtet wird, haben die Mineralisierung nicht senkrecht durchschnitten und stellen keine exakten "wahren Mächtigkeiten" dar.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Die heutigen Ergebnisse von Golden Eagle unterstreichen das Potenzial dieses Projekts, den Aktionären von Calibre einen erheblichen Wert zu bieten. Die erste Phase dieses Bohrprogramms bestätigt ein robustes Mineralsystem mit konsistenten Goldgehalten über weite Mächtigkeiten. Das Projekt Golden Eagle ist ein wichtiger Bestandteil unserer Betriebsplattform in den Vereinigten Staaten, zu der auch die Mine Pan sowie die Projekte Gold Rock und Illipah in Nevada gehören. Ich freue mich auf die Ergebnisse der zweiten Bohrphase sowie auf den Beginn eines umfassenden metallurgischen Programms, um das Potenzial dieser strategischen Anlage vollständig zu bewerten. Golden Eagle leistet mit 2,0 Millionen Unzen gemessener und angezeigter Mineralressourcen einen bedeutenden Beitrag zur gesamten Mineralressourcenschätzung des Unternehmens und trägt positiv zu unserer organischen Wachstumsstrategie bei."