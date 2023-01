> Unternehmen steht kurz vor dem Eintritt in den vietnamesischen Markt; 2024 beginnt dort die Montage von CKD-Kits für die Modelle Skoda Kushaq und Slavia

Trotz verschiedener globaler Krisen hat Skoda Auto im Jahr 2022 an seinen Produktionsstandorten weltweit rund 780.000 Fahrzeuge gefertigt, davon fast 56.000 in seinen indischen Werken. Weiterhin produzierte der Automobilhersteller neben Karosserien zahlreiche Komponenten wie MEB-Batteriesysteme, Motoren, Achsen, Getriebe oder Hochspannungs-Traktionsbatterien, die auch in Fahrzeugen anderer Konzernmarken zum Einsatz kommen.



Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Dank des hohen Einsatzes unseres starken Teams haben wir in unseren Produktionsstätten weltweit rund 780.000 Skoda Fahrzeuge produziert - trotz der aktuell besonders herausfordernden Ausgangsbedingungen. Diese Leistung belegt eindrucksvoll: Unser Team hat hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität bewiesen, dafür verdient es große Anerkennung. 2023 treiben wir die Elektrifizierung weiter voran und haben ein klar definiertes Ziel: Bis 2030 fertigen wir an allen unseren drei tschechischen Standorten E-Komponenten oder E-Fahrzeuge."



In Mladá Boleslav rollten im Jahr 2022 rund 415.000 Fahrzeuge vom Band

In seinem Hauptwerk in Mladá Boleslav produzierte Skoda Auto im Jahr 2022 insgesamt rund 415.000 Fahrzeuge der Modellreihen Fabia, Scala, Octavia, Octavia iV, Kamiq, Enyaq iV und Enyaq Coupé iV. Die Modelle der erfolgreichen vollelektrischen Enyaq-iV-Familie basieren auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern.



Seit Mai 2022 entstehen in Mladá Boleslav auch Batteriesysteme für die MEB-Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns

(https://www.skoda-media.de/press/detail/3952/) . Die Investitionen in die neu errichtete Fertigungslinie belaufen sich auf rund 130 Mio. Euro. Neben Modellen von Skoda kommen die Batteriesysteme auch in Fahrzeugen von Volkswagen, Audi und SEAT zum Einsatz. Skoda Auto plant, im Jahr 2023 eine weitere Produktionslinie in Betrieb zu nehmen und die Gesamtkapazität damit um mehr als 340 Prozent auf 1.500 Batteriesysteme pro Tag zu steigern.