TÜV Rheinland Weniger Ausfälle im Schienenverkehr - Sensoren an wichtigen Komponenten ermöglichen rechtzeitige Instandhaltung / Austausch und Wartung von Komponenten, nur wenn es erforderlich ist (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland weitet sein Angebot an intelligenten Servicekonzepten

für den Schienenverkehr aus: Condition Based Maintenance (CBM) ermöglicht

Bahnunternehmen, die Wartungsintervalle für Schienenfahrzeuge und Infrastruktur

bedarfsgerecht und kostengünstiger zu gestalten. Die notwendige Voraussetzung

dafür schaffen an Fahrzeugen und Infrastruktur angebrachte Sensoren, die die

Beanspruchung von Komponenten messen und in Echtzeit Zustandsberichte liefern.

Die Grundidee: Statt Komponenten starr nach vorgegeben Fristen oder eigenen

Instandhaltungskonzepten auszutauschen, werden diese genau dann erneuert, wenn

es nötig ist. Nicht früher, nicht später. "Schienenfahrzeuge und die

Infrastruktur im Bahnverkehr sind hochkomplexe Systeme mit immensem Wartungs-

und Instandhaltungsaufwand", sagt Markus Krippner, Bereichsleiter bei TÜV

Rheinland InterTraffic, "Umso wichtiger ist es für die Betreiber, dass sowohl

der reguläre Service als auch die erforderlichen Reparaturen effizient ablaufen

und möglichst wenig Ausfallzeit verursachen. Technische Unterbrechungen sollten

möglichst gar nicht vorkommen."



CBM bringt technische Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz auf einen Nenner