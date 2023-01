First Phosphate ermittelt die bisher höchsten Phosphatwerte und berichtet über den aktuellen Stand der Exploration auf dem Projekt Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec)

Saguenay, Quebec – 24. Januar 2023 /IRW-Press/ First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf dem Projekt Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec) die bisher höchsten Analyseergebnisse für Phosphat erzielt hat.

Diese Ergebnisse ergänzen die zuvor gemeldeten ersten Analyseergebnisse aus dem Entdeckungsgebiet, die in der Pressemeldung vom 14. September 2022 bekannt gegeben wurden: https://firstphosphate.com/begin-lamarche-sept14-2022.

Ergebnisse aus dem Projekt Bégin-Lamarche

Stichprobenahmen im ursprünglichen Entdeckungsgebiet (Sektor 1) lieferten Gehalte von 18,53 % P2O5 und 11,73 % TiO2. In anderen Bereichen von Sektor 1 ergaben zahlreiche Proben Gehalte von über 5 % P2O5. Im Sektor 8 des Projekts lieferten die Proben Werte von 19,41 % P2O5 und 8,91 % TiO2. Die Analyse von 43 Spurenelementen, einschließlich U, Th, REE, As und Cd, weist auf sehr geringe Konzentrationen potenziell schädlicher Elemente hin.

„Begin-Lamarche ist insofern vielversprechend, als es ein zweites wichtiges Phosphatexplorationsgebiet für das Unternehmen werden könnte“, erklärt Peter Kent, President von First Phosphate. „Nur etwa 1 % der gesamten weltweiten Phosphatreserven lagert in Anorthosit vulkanischen Ursprungs. Diese Lagerstätten haben das Potenzial, für die Produktion von LFP-Batteriematerial äußerst gefragt zu sein, da sie keine hohen Konzentrationen schädlicher Elemente enthalten, wie diese ermutigenden Analyseergebnisse bei Bégin-Lamarche zeigen.“

Zusätzliche Erkundung bei Bégin-Lamarche durchgeführt

Im Herbst 2022 führte die Firma Laurentia Exploration Inc. im Auftrag von First Phosphate ein geologisches Erkundungs- und Probenahmeprogramm auf dem Projekt Bégin-Lamarche durch. Die Ergebnisse lauten wie folgt:

- An der Nordspitze von Sektor 1 wurde unmittelbar nördlich der ersten Entdeckung erneut hochgradiges Phosphat entdeckt. Eine dicke Schicht aus Nelsonit (phosphathaltiges Gestein), die möglicherweise bis zu 130 m mächtig ist, lieferte zwischen 7,51 % und 14,16 % P2O5 bzw. zwischen 2,09 % und 18,14 % TiO2. Erste Analysen wurden mit einem tragbaren XRF-Analysegerät (Röntgenfluorenzanalyse) durchgeführt.

- Ein neues Gebiet mit einer Phosphatmineralisierung (Sektor 3) konnte ca. 4 km südlich und im Streichen der ersten Entdeckung ermittelt werden. Felduntersuchungen ergaben, dass der Nelsonit eine Mächtigkeit von 30 bis 60 Metern aufweist.

- Die Auswertung der magnetischen Flugmessungen lässt erkennen, dass der in den Sektoren 1, 2 und 3 gefundene Nelsonit Teil derselben Nelsonitschicht zu sein scheint, woraus sich ein hochgradiger Phosphathorizont mit einer potenziellen Streichlänge von 8 km und einer Mächtigkeit von bis zu 130 m ableiten lässt.

- Im Sektor Larouche (Sektor 8) schließlich ergaben fünf Oberflächenproben zwischen 11,89 % und 15,16 % P2O5. Die Analysen erfolgten mit einem tragbaren XRF-Handgerät.

- Insgesamt wurden bei dieser erweiterten Erkundungsarbeit 140 Gesteinsproben entnommen und zur Analyse an das Labor überstellt.

Erste Erkundungen auf ausgewählten Bluesky-Konzessionsgebieten

Im Sommer 2022 führte die Firma Magnor Exploration Inc. für First Phosphate auf einigen der Bluesky-Konzessionsgebiete ein geologisches Erkundungs- und Stichprobenahmeprogramm durch. Die Ergebnisse lauten wie folgt:

- Im Konzessionsgebiet Antoine wurde hochgradiger phosphathaltiger Nelsonit (bis zu 14,82 % P2O5) mit Titandioxidwerten von bis zu 5,84 % TiO2 ermittelt. Andere Proben auf dem Konzessionsgebiet lieferten keine bedeutenden Phosphatwerte.

- Auf dem großen Konzessionsgebiet Fleury wurde Oxid-Apatit-Gabbronorit (OAGN) auf Streichlängen von mehreren Kilometern festgestellt; die besten Proben ergaben Werte von 5 % bis 7 % P2O5 und bis zu 8,7 % TiO2.

- Das Konzessionsgebiet Mirepoix-Périgny, das westlich der Vorzeigelagerstätte Lac à l‘Orignal liegt, lieferte Phosphatwerte zwischen 5,78 % und 7,22 % P2O5 mit bis zu 9,5 % TiO2.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Geologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects („NI 43-101“) und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Daten verifiziert.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Raffination von modernem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(„LFP“)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt in die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Lieferkettenfunktionen größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die Phosphatmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus einer seltenen Anorthosit-Erdgestein-Formation, die im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

