Unionsfraktion fordert rasche Entscheidung über Leopard-Antrag Polens

(Die Aktuelle Stunde im Bundestag ist am Mittwoch. Das direkte Zitat von Merz im 2. Satz wurde deswegen zum Teil in indirekte Rede gesetzt und der Wochentag berichtigt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion im Bundestag hat von der Bundesregierung eine rasche Genehmigung des polnischen Antrags zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine verlangt. Man gehe davon aus, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde im Bundestag "auch dazu eine entsprechende Erklärung abgeben wird, damit der Reputationsschaden, den wir in Deutschland schon längst haben, nicht noch größer wird", sagte Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Dienstag vor einer Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU in Berlin.