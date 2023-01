Möbelunternehmen senkt Preise dauerhaft für jedes vierte Produkt (FOTO)

Garching-Hochbrück (ots) - Preise kennen auch eine andere Richtung, bei der

international tätigen Möbelfirma KARE gehen sie jetzt runter. Die umfassende

Senkung der Preise ist keine begrenzte Sale-Aktion: "Wir senken die Preise ab

sofort dauerhaft," erklärt KARE Gründer und Geschäftsführer Peter Schönhofen.

Kunden können damit bei jedem vierten Produkt aus dem Sortiment an Möbeln,

Leuchten und Wohndekoration mit niedrigeren Preisen im Vergleich zum Vorjahr

rechnen.



Möglich machen die Preissenkung die allmähliche Entspannung bei den

Rohstoffpreisen sowie sinkende Frachtkosten. "Zu Beginn der Inflation haben wir

eine Task Force gegründet und den Rotstift angesetzt. Wir haben die Frage

gestellt: Was können wir besser machen, um Kunden in Zeiten von Inflation zu

entlasten," so Schönhofen. So optimierte das Unternehmen interne Prozesse, zum

Beispiel beim Thema Verpacken und Versenden. Auch in der Herstellung wurden

zusammen mit Lieferanten Verfahren verbessert, um Kosten zu sparen.