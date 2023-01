Crailsheim (ots) -



- Investitionen in das neue Hochregallager unterstreichen die Verbundenheit zur

Region und zum Standort

- Absicherung der Lieferfähigkeit in Zeiten großer Unsicherheiten: P&G stärkt

das Liefernetzwerk für den Einzelhandel in der DACH-Region und Europa

- Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer unterstreicht die herausragende

Bedeutung des Werkes für die Region



Procter & Gamble (P&G) unterstreicht sein klares Bekenntnis zum Standort

Deutschland mit kontinuierlichen Investitionen - insbesondere in den Ausbau des

Standortes Crailsheim. So ist in den vergangenen Monaten nach nur 18 Monaten

Bauzeit in Crailsheim ein hochmodernes automatisiertes Warenlager für Roh- und

Verpackungsmaterialien errichtet worden, das jetzt feierlich zusammen mit Gästen

aus Politik und Wirtschaft eröffnet wurde.





Mit den Investitionen im zweistelligen Millionenbereich in das neueautomatisierte Hochregallager stärkt P&G die Lieferkapazitäten und die Resilienzder gesamten Supply Chain für den Einzelhandel in der DACH-Region. Gleichzeitigwerden Direktlieferungen an Einzelhandelspartner in Europa sowiestandortübergreifende Lieferungen an andere P&G-Vertriebszentren in Europaabgesichert. Die Abläufe im neuen Hochregallager entsprechen höchstenQualitätsstandards: Roh- und Packmaterialien werden vollautomatisiert ein- undausgelagert und bedarfsgerecht an die Produktionslinien verteilt. DieErweiterung des Distributionszentrum ist ein weiterer Meilenstein in derstrategischen Entwicklung des Standorts.Ilkay Ormandy, Werksleiterin des P&G Werks und Distributionszentrums inCrailsheim: "Das P&G-Werk in Crailsheim ist ein vielseitiger,kategorieübergreifender Standort. Als Produktionsstätte für Always undSwiffer-Produkte, globales Innovationszentrum und als leistungsstarkesVertriebszentrum für die DACH-Region und darüber hinaus kombiniert der StandortCrailsheim wichtige Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette. DieInvestitionen in den Ausbau des Standorts Crailsheim bilden das Fundament fürweiteres Wachstum. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen sowie an dieausführenden Firmen, die eine pünktliche Fertigstellung dieses wichtigenMeilensteins in der Werksgeschichte möglich gemacht haben."Ingo Schimmelpfennig, Geschäftsführer P&G Product Supply DACH : "Auch in Zeitenhoher Volatilität setzen wir alles daran, die Qualität unserer Produkte undunsere Leistungsfähigkeit in der gesamten Lieferkette immer weiter zuverbessern. Da lassen wir kein Stück nach. Die Basis dazu sind kraftvolle