BingX verzeichnete ein Wachstum von 350 % und sieht 2023 mit Zuversicht entgegen

Singapore (ots/PRNewswire) - BingX (https://bingx.com/de-de/) , eine der

führenden Kryptowährungsbörsen, gab bekannt, dass seine Benutzerbasis im Jahr

2022 um 350 % gewachsen ist. Das Unternehmen meldete auch ein stabiles Wachstum

des Tradingvolumens von 280 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem es die

"Nullgebühren"-Richtlinie für Trading eingeführt hatte. Als Pionier im Social

Trading hat BingX 8.000 professionelle Trader angezogen, die 4 Millionen

Follower haben, welche mehr als 130 Millionen Copytrades ausgeführt haben.



2022 war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Bedeutende Änderungen machten es

schwierig, mit ihnen allen Schritt zu halten. Dennoch verzeichnete BingX ein

stetiges Wachstum und stellte trotz des derzeitigen Marktabschwungs mehr als 200

neue Mitarbeiter in seinen Büros ein, darunter PR-Manager, Produktentwicklung,

Kundendienst und regionale Manager in Deutschland, Südkorea, der Türkei, Japan,

Vietnam, Russland und Spanien.





In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 kündigte BingX seine strategischeTransformation an - von einer Top-Social-Trading-Plattform zu einer führendenKrypto-Börse. Die Mission ist es, den Benutzern einen vertrauenswürdigen undtransparenten Service zu bieten, Krypto für alle zugänglich und freundlich zumachen. BingX zielt darauf ab, ein Gateway für die nächste MilliardeKrypto-Benutzer zu werden. Um damit Schritt zu halten, brachte BingX im Jahr2022 eine Vielzahl von allerersten Produkten auf den Markt, darunter SignalTrading, Copy Trade Subsidy Vouchers (https://support.bingx.com/hc/en-001/articles/10323402735769-BingX-Tutorial-What-Is-Copy-Trading-Subsidy-Voucher) , FuturesGrid Trading und Infinity Grid Robot.Im September 2022 führte BingX unbefristete Bug-Bounty-Programme auf Hackenproofein, um die allgemeine Sicherheit und Risikokontrolle der Plattform zuverbessern. Nach dem Zusammenbruch von FTX übernahm BingX die Führung undveröffentlichte seinen von Mazars verifizierten Proof-of-Reserve-Bericht, derzusätzliche Transparenz und Sicherheit bot. Um potenzielle öffentliche Krisen zuverhindern und angeschlagenen Investoren in dieser schwierigen Zeit zu helfen,meldete sich BingX und richtete einen Sonderhilfefonds in Höhe von 5 MillionenUSDT ein, um allen Partnern zu helfen, die unter dem Sturz von FTX gelittenhaben. Im selben Monat kündigte BingX einen Wohltätigkeitsfonds in Höhe von 10Millionen US-Dollar für humanitäre Bemühungen an, der für Spenden vonWohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Aktivitäten und Katastrophenhilfeauf der ganzen Welt verwendet werden soll.BingX setzte seine Globalisierung fort und unterstützt nunmehr 7 weitere