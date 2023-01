Welche 3 großen Fehler machen Unternehmer & Coaches?

Der erste Google Ads Fehler wäre sicherlich, dass die meisten unerfahrenen Unternehmer & Coaches einfach alles Google überlassen. Und wenn schon nicht alles, dann doch immer noch viel zu viel.

Quelle: Gordon Kuckluck / ads-vantage.de

Automationen sind schön und gut. Bewährte Voreinstellungen auch. Aber “bewährt”... jedes Szenario ist anders. Wir empfehlen daher immer vorsichtig zu sein, wenn Google etwas "empfiehlt", ohne das eigene Business und die individuellen Geschäftsziele wirklich zu kennen.

Hier lohnt sich also ein genauerer und argwöhnischer Blick auf Googles “Empfehlungen”.

Der zweite Fehler betrifft Fehlentscheidungen aufgrund fehlerhafter Messungen.

Performance orientiertes Online-Marketing steht und fällt mit einer korrekten Datenbasis, auf deren Grundlage du zukünftige Entscheidungen triffst. Anders formuliert: Eine fehlerhafte Datengrundlage führt zu schlechten Marketingentscheidungen.

Saubere und korrekte Daten sind daher das A und O bei Google Ads! Setze also dein Tracking unbedingt sauber auf und teste es anschließend – bevor optimiert und skaliert wird!

Und den dritten Fehler nennen wir mal: Viel hilft nicht gleich viel.

Insbesondere Anfänger neigen dazu, ihre Google Ads Suchkampagnen vollzustopfen. Sie erstellen Kampagnen, die unzählige Keywords enthalten - praktisch alle, die ihnen einfallen.

Der Gedanke ist nachvollziehbar: Erst breit streuen und dann beobachten, was gut funktioniert. Doch das Problem dabei ist: Bei überladenen Kampagnen ist völlig unklar, was genau funktioniert. Denn Google verteilt das Budget nicht. So kann es passieren, dass ein nicht zielführendes Keyword mehr Budget bekommt – beispielsweise, weil dieses Keyword grundsätzlich ein höheres Suchvolumen hat. Ein “Goldnugget” unter deinen Keywords bekommt hingegen (fast) kein Budget – obwohl es hervorragende Ergebnisse liefern würde.

Man kann mit demselben Budget also bessere Ergebnisse erzielen, wenn man sich zunächst auf aussagekräftige Keywords beschränkt.

Case Study: Welche Stei­ge­rungen sind mit Google Ads möglich?

Im E-Commerce Bereich haben wir den Sportbekleidungshersteller TractionSocks (mittlerweile in trazer umbenannt) einige Monate mit u. a. Google Ads begleitet. Das Ergebnis? Wir konnten unserem Kunden von ca. 2.000 € auf über 50.000 € Umsatz pro Monat binnen 5 Monaten verhelfen. Der durchschnittliche ROAS vom Juli bis September 2021 betrug 3,11. Der ROAS von Google Ads allein lag in dieser Zeit bei 4,73.

https://ads-vantage.de/case-study-traction-socks/

Wie starte ich am besten mit Google Ads?

Das Thema Google Ads ist umfangreich, komplex und immer auch sehr individuell. Ein vollständiges Google Ads Tutorial würde hier vermutlich den Rahmen sprengen. Daher möchte ich mich auf folgende Punkte beschränken:

Zuallererst sollte klar definiert werden, wozu Google Ads genutzt werden sollen. Was ist also das übergeordnete Unternehmensziel, dem die Kampagnen dienen sollen? Geht es um Markenbekanntheit? Reichweite? Klicks? Oder doch tatsächlich um Leads und Sales, also “harte” Conversions?

Je nachdem, welches Ziel angestrebt wird, braucht es unterschiedliche Vorbereitung der Kampagnen. Bei Conversion-Kampagnen müssen z. B. eben diese Conversion Aktionen eingerichtet und das Tracking getestet werden. Denn nur, wenn die Daten stimmen, können die Kampagnen vernünftig ausgewertet und optimiert werden.

Natürlich wäre dann auch festzulegen, woran du den Erfolg oder Misserfolg deiner Kampagne festmachst. Du musst also die wichtigsten Kennzahlen definieren, z. B. was dich maximal ein Lead oder Sale kosten darf (Ziel-CPA) oder wie dein Ziel-ROAS aussieht.

Dann sollte natürlich geklärt werden, welches oder welche der Google Netzwerke am besten zur Zielerreichung geeignet ist. Das klassische Suchnetzwerk, das noch von den guten alten Google AdWords Zeiten her bekannt ist? Oder das Displaynetzwerk? Als Onlineshop womöglich das Shopping Netzwerk? Oder gar YouTube bzw. das Videonetzwerk?

Jedes Netzwerk hat seine eigenen Anforderungen ans Kampagnensetup. Und das betrifft natürlich nicht nur die verwendeten Medien (Text, Werbeanzeigen, Bilder, Videos), sondern auch die übrigen Einstellungen.

Es ist schwer pauschal zu sagen, aber wenn wir einem blutigen Anfänger eine Empfehlung geben sollten, dann würden wir wohl am ehesten zum Suchnetzwerk raten. Hier sind die Einstellmöglichkeiten überschaubar und die Werbemittel nicht aufwändig, weil es nur um reine Textanzeigen geht.

Starte dann mit den wichtigsten Keywords für dich. Vielleicht sogar Brand-Keywords, also Suchen zu deinem Namen, deinem Firmennamen usw. So kannst du erste Erfahrungen sammeln und solltest auch am schnellsten die besten Ergebnisse erhalten. Das ist wichtig, da du ein gutes Datenfundament in deinem Account brauchst. Je besser dieses Fundament, desto besser performen auch alle anderen Kampagnen.

Lohnt es sich, in Google Ads zu investieren?

“Lohnen” ist kein klarer Begriff. Jeder definiert den Wert seiner Werbung sicherlich etwas anders und legt einen anderen Maßstab fest.

Ohne Zweifel stärken Google Ads in ihrer Gesamtheit die Markenwahrnehmung und die Reichweite einer Brand. Aber nicht nur aufgrund dieser weichen Faktoren macht es Sinn, auf Google zu werben. Auch Leads & Sales können sehr forciert werden.

Und hier kommt dann wiederum die Marktmacht von Google ins Spiel sowie auch die über die Jahre wirklich sehr stabilen Algorithmen und Funktionen im Hintergrund: Stimmt das Datenfundament in einem Account und performen die Werbeanzeigen innerhalb der Zielvorgabe, dann lassen sich Google Werbeanzeigen sehr gut und super stabil skalieren.

Natürlich nicht bis in alle Ewigkeit. Aber Skalierung geht unserer Erfahrung nach viel stabiler und vorhersehbarer als im Bereich des Social Media Advertisings beispielsweise.

Insofern definitiv: Es lohnt sich, in Google Ads zu investieren!

Lohnt sich Google Ads für B2B?

Ja. Auch im B2B Bereich beginnt die Customer Journey nicht selten über eine Google Suche. Und über das Inventar, das zusätzlich über Google Ads im Display-Netzwerk oder Videonetzwerk (YouTube) erreicht werden kann, können B2B Entscheider ebenfalls sehr gut erreicht werden.

Zur Vertriebsanbahnung und zur Generierung von Leads, ist Google Ads hier definitiv geeignet. Ob für Sales-Conversions auch, kommt dann auf das jeweilige B2B Angebot an.

Machen Google Ads Sinn für Kleinunternehmer?

Es kommt darauf an *haha*

Google Ads haben leider die Eigenart, dass sie erst so richtig super performen, wenn die Datenbasis stimmt und solide aufgebaut wurde. Das kann mitunter etwas dauern. Und diese Zeit gilt es dann zu “überbrücken”. Das erfordert neben Geduld also auch etwas Budget.

Google Ads sind ein wenig wie ein Flugzeug. Wann verbraucht das Flugzeug am meisten Kerosin? Beim Start. Ist es erstmal in der Luft, dann geht’s. So ähnlich ist es bei Google Ads. Zu Beginn braucht es etwas, aber wenn die Kampagnen erstmal “fliegen”, dann geht’s.

Gerade Kleinunternehmer mit normalerweise engem Budget sollte das bewusst sein. Ein kleines Budget ist per se aber kein Grund, nicht mit Google Ads zu starten. Es dauert einfach nur etwas länger, bis hinreichend viele Ergebnisse im Account vorliegen.

Wann sollte ein Unternehmen in AdWords investieren?

Google AdWords gibt es in dieser Form nicht mehr. Google AdWords heißt jetzt Google Ads. Während AdWords im Grunde das Werbung schalten in der Google Suche (und nur dort) meinte, umfasst Google Ads nun mehr: Das Displaynetzwerk, Google Shopping sowie das Videonetzwerk (YouTube).

In AdWords (also das Suchnetzwerk von Google) sollte ein Unternehmen immer in zwei Szenarien investieren:

Auf Brand-Keywords. Die Suchen nach dem eigenen Namen, Firmennamen oder einzigartigen Produktnamen sind die “Low-Hanging-Fruits” unter den Suchanfragen und werden schnell zu guten Conversion-Ergebnissen führen. Das ist wichtig für die Datenbasis im eigenen Account. Denn diese Datenbasis dient auch anderen Kampagnen dann für die optimierte Ausspielung. Also unbedingt mitnehmen und sobald ein nennenswertes Suchvolumen besteht schalten!



Apropos nennenswertes Suchvolumen. Werbung im Suchnetzwerk macht eigentlich immer Sinn, wenn das eigene Thema eben Suchrelevanz hat. Suchen Menschen nach für dich relevante Keywords bei Google? Dann macht auch Werbung Sinn. Denn damit bist du da, wo deine Zielgruppe ist.



Hast du jedoch ein so neues und innovatives Produkt, das erst eine Nachfrage geschaffen werden muss, machen Google Anzeigen im ersten Schritt keinen Sinn - es gibt noch niemanden, der nach deinem Produkt sucht. Hier machen Google Werbeanzeigen erst später Sinn. Vorher braucht es Kampagnen in z. B. anderen Google Netzwerken, wie Display oder YouTube. Über diese Netzwerke kann die Bekanntheit gesteigert werden, was in späterer Folge auch die Suchanfragen steigern wird.

Für wen sind Google Ads geeignet?

Google Ads gehören für unser Verständnis zu einem gesunden Marketing-Mix unbedingt dazu. Denn auch, wenn das Google Suchnetzwerk natürlich nur Sinn macht, wenn es ein gewisses Suchvolumen zum eigenen Thema gibt, bietet Google Ads mit dem Display-Netzwerk, dem Videonetzwerk (YouTube) oder auch Google Shopping noch so viel mehr. Da ist eigentlich für jedes Unternehmen und für jedes Zielvorhaben das Passende dabei 🙂

Interview

Gordon Kuckluck

Gordon Kuckluck ist seit gut 14 Jahren im Online-Marketing tätig. Seit 2017 hat er sich auf bezahlte Werbeanzeigen spezialisiert, darunter alle 4 Netzwerke von Google Ads (Suchnetzwerk, Display- netzwerk, Shopping und Video rund um YouTube). Er ist hauptsächlich für die Akquise zuständig.

Quelle: Gordon Kuckluck https://ads-vantage.de/wp-content/uploads/2021/10/Gordon-Kuckluck-2021 ...

Christoph Bogner

Christoph Bogner ist seit über 4 Jahren als Experte für Online-Shops und bezahlte Werbeanzeigen tätig. Er liest die Zahlen hinter Kampagnen wie kein anderer und versteht es meisterhaft strategische Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Er ist hauptsächlich für das operative Kundengeschäft zuständig.

Quelle: Christoph Bogner https://ads-vantage.de/wp-content/uploads/2021/02/20201107_130611-Kopi ...