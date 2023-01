Wie einige andere Börsen auch, setzt die NYSE den Handel für Aktien, die sich dramatisch in die eine oder andere Richtung bewegen, automatisch aus. An einem normalen Handelstag werden dagegen, wenn überhaupt, nur wenige Aktien wegen hoher Volatilität ausgesetzt.

Bob Pisani von CNBC sagte in der Sendung "Squawk on the Street", dass es sich offenbar um ein technisches Problem handelte und nicht um etwas, das auf dem Börsenparkett passiert ist.

Kurse von Dutzenden von Large-Cap-Aktien verzeichneten zum Handelsbeginn am Dienstag kurze, aber heftige Kurseinbrüche an der NYSE und wurden vom Handel ausgesetzt. Was ist passiert?

Heftige Kurseinbrüche Börsenchaos an der New York Stock Exchange: Mega-Crash oder was ist da los?

