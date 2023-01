Skoda Auto produziert im Jahr 2022 weltweit fast 780.000 Fahrzeuge (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Tschechischer Automobilhersteller erreicht die Marke

von fast 780.000 produzierten Fahrzeugen trotz großer Herausforderungen



> Anlauf der Produktion von MEB-Batteriesystemen im Skoda Auto Werk Mladá

Boleslav im Mai 2022





> Unternehmen steht kurz vor dem Eintritt in den vietnamesischen Markt; 2024beginnt dort die Montage von CKD-Kits für die Modelle Skoda Kushaq und SlaviaTrotz verschiedener globaler Krisen hat Skoda Auto im Jahr 2022 an seinenProduktionsstandorten weltweit rund 780.000 Fahrzeuge gefertigt, davon fast56.000 in seinen indischen Werken. Weiterhin produzierte der Automobilherstellerneben Karosserien zahlreiche Komponenten wie MEB-Batteriesysteme, Motoren,Achsen, Getriebe oder Hochspannungs-Traktionsbatterien, die auch in Fahrzeugenanderer Konzernmarken zum Einsatz kommen.Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Dankdes hohen Einsatzes unseres starken Teams haben wir in unserenProduktionsstätten weltweit rund 780.000 Skoda Fahrzeuge produziert - trotz deraktuell besonders herausfordernden Ausgangsbedingungen. Diese Leistung belegteindrucksvoll: Unser Team hat hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilitätbewiesen, dafür verdient es große Anerkennung. 2023 treiben wir dieElektrifizierung weiter voran und haben ein klar definiertes Ziel: Bis 2030fertigen wir an allen unseren drei tschechischen Standorten E-Komponenten oderE-Fahrzeuge."In Mladá Boleslav rollten im Jahr 2022 rund 415.000 Fahrzeuge vom BandIn seinem Hauptwerk in Mladá Boleslav produzierte Skoda Auto im Jahr 2022insgesamt rund 415.000 Fahrzeuge der Modellreihen Fabia, Scala, Octavia, OctaviaiV, Kamiq, Enyaq iV und Enyaq Coupé iV. Die Modelle der erfolgreichenvollelektrischen Enyaq-iV-Familie basieren auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten(MEB) aus dem Volkswagen Konzern.Seit Mai 2022 entstehen in Mladá Boleslav auch Batteriesysteme für dieMEB-Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns(https://www.skoda-media.de/press/detail/3952/) . Die Investitionen in die neuerrichtete Fertigungslinie belaufen sich auf rund 130 Mio. Euro. Neben Modellenvon Skoda kommen die Batteriesysteme auch in Fahrzeugen von Volkswagen, Audi undSEAT zum Einsatz. Skoda Auto plant, im Jahr 2023 eine weitere Produktionsliniein Betrieb zu nehmen und die Gesamtkapazität damit um mehr als 340 Prozent auf1.500 Batteriesysteme pro Tag zu steigern.Zusätzlich fertigte der Automobilhersteller in seinem Stammwerk 366.000 Motoren,1.390.000 Achsen sowie 356.000 Getriebe der Typen MQ100 sowie MQ200. Dabei