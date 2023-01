Wirtschaft Tarifverhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst endet ohne Ergebnis

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die erste Runde in den Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ist ohne Ergebnis vertagt worden. Der DBB kündigte im Anschluss an die Verhandlungen Proteste an.



Verdi-Vorsitzender Frank Werneke sagte am Dienstag in Potsdam: "Ein positives Signal an die Beschäftigten ist leider ausgeblieben. Die materiellen Sorgen und die Überlastungssituation im öffentlichen Dienst werden zwar zur Kenntnis genommen, bleiben aber ohne Lösungsvorschläge." Die Verhandlungen hätten in einer sachlichen Atmosphäre stattgefunden, so Werneke.