1. Platz im aktuellen Mergermarket-Ranking der kommunizierten Transaktionen IWK begleitet die meisten M&A-Deals in Deutschland

München (ots) - Im Bereich PR der M&A League Tables 2022 von "Mergermarket"

belegt die Münchener Agentur IWK Communication Partner den ersten Platz in der

Kategorie Deal Count. 53 von IWK kommunikativ begleitete

Unternehmenstransaktionen, die den Kriterien entsprachen, flossen ein und

sichern zudem weltweit Rang 16. Das regelmäßige Ranking gilt als das wichtigste

der M&A-Branche und listet die führenden Player in ihren jeweiligen Disziplinen

und Regionen.



"Als kleine, spezialisierte Agentur setzen wir auf eine besonders intensive und

seniorige Begleitung von Übernahmen, Fusionen und Wagniskapitalinvestments

abseits der so genannten Megadeals - hier können wir auf einen breiten

Erfahrungsschatz aus mittlerweile rund 1.000 Transaktionen zurückgreifen", sagt

Ira Wülfing, Gründerin und Inhaberin von IWK. "Wir freuen uns sehr, dass die

enge Zusammenarbeit im Team und mit unseren Kunden in diesem Ausmaß Früchte

trägt und sind fest entschlossen, uns auch nächstes Jahr wieder den ersten Platz

zu sichern."