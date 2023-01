Im vierten Quartal konnte Lockheed Martin Umsätze von 19,00 Mrd. US-Dollar generieren, Analysten hatten lediglich mit 18,25 Mrd. US-Dollar gerechnet. Für zusätzliche Aufträge sorgt natürlich auch der Ukraine-Krieg, aber auch die Rekordausgaben der USA für Rüstungsgüter spielt dem Unternehmen klar in die Karten. Der Gewinn je Aktie legte im Schlussquartal auf 7,79 US-Dollar zu, erwartet wurden zuvor 7,40 US-Dollar. Das hohe Niveau des Wertpapieres wird allerdings auch durch einen großen Aktienrückkauf begleitet, das Papier notiert nicht gerade weit weg von seinen bisherigen Rekordständen von 498,95 US-Dollar aus Ende 2022. Obwohl zuletzt deutliche Abschläge zu verzeichnen waren, zeichnet sich schon wieder am EMA 200 um 441,04 US-Dollar eine Stabilisierung ab, die durchaus das Potenzial für erneut steigende Kurse besitzt.

Langfristtrend intakt

Trotz der Marktturbulenzen ausgelöst durch den Ukraine-Krieg hält sich Lockheed Martin fest in seinem langfristigen Trend auf und generiert nahezu jedes Jahr frische Rekordstände. Das letzte markierte das Wertpapier bei 498,95 US-Dollar im Dezember abgelaufenen Jahres. Die seitdem herrschende Konsolidierung könnte bereits im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 441,04 US-Dollar ein schnelles Ende finden und Käufer erneut animieren das Wertpapier in ihre Depots zu packen. Aus dem Stand heraus wären demnach Zugewinne zunächst an 459,82 und darüber den Bereich von 475,70 US-Dollar denkbar. Wer allerdings eine langfristige Strategie verfolgt, sollte erst ein Anstieg über 500,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis abwarten. Rechnerisch könnte hieraus Aufwärtspotenzial an 553,66 US-Dollar hervorgehen. Unterhalb des EMA 200 werden dagegen größere Abschläge auf die mehrjährige Horizontalunterstützung bei 396,99 US-Dollar wahrscheinlich.