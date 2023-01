Effizienz und Ressourcenschonung / Zwei wichtige Aspekte zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung (FOTO)

Bonn (ots) - Die Agrarminister haben am 21. Januar 2023 anlässlich des Global

Forum for Food and Agriculture (GFFA) zur 15. Internationalen Berliner

Agrarministerkonferenz betont, gemeinsam die Schaffung nachhaltiger und

widerstandsfähiger Ernährungssysteme voranzutreiben. Effizienz und

Ressourcenschonung sind angesichts des weltweit steigenden Nahrungsmittelbedarfs

bei steigender Notwendigkeit des Klimaschutzes zwei wichtige Aspekte. Tiere sind

dabei keine Nahrungsmittelkonkurrenten, sondern wichtiger Bestandteil der

globalen menschlichen Nährstoffversorgung. Eine stabile Tiergesundheit schont

die Ressourcen. Hierzu sind Innovationen unverzichtbar.



Durch den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln rückt eine fast vergessene

Aufgabe der Landwirtschaft wieder in den Fokus, nämlich eine sichere und gesunde

Welternährung zu ermöglichen. Neben der Klima-, der Biodiversitäts- und

Energiekrise befürchten Experten, dass uns zukünftig eine Ernährungskrise

erwartet. Denn immer mehr Menschen benötigen immer mehr Nahrung.