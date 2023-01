WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX knüpfte mit plus 0,29 Prozent auf 3 329,08 Punkte an die Aufschläge vom Wochenauftakt an. Der ATX Prime gewann 0,30 Prozent auf 1.673,69 Zähler.

