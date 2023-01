DEG finanziert Familienunternehmen Klingele in Brasilien / Bis zu 75 Prozent CO2-Einsparung durch Wasserkraft und Biomasse (FOTO)

Köln (ots) - Um die Papierherstellung energieschonend zu gestalten, sind

umweltfreundliche Technologien und der Einsatz erneuerbarer Energien wichtig.

Für solche Erweiterungsinvestitionen stellt die DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft mbH der brasilianischen Tochtergesellschaft der

Klingele Gruppe ein langfristiges Darlehen in Höhe von 40 Mio. EUR bereit. Die

Investitionen dienen dazu, die lokale Wellpappenrohpapierproduktion effizienter

und umweltfreundlicher zu machen. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei über

100 Mio. EUR.



40 Mio. EUR für nachhaltige Wellpappenrohpapierproduktion





Die Klingele Gruppe mit Hauptsitz in Remshalden im Raum Stuttgart gehört zu denführenden Wellpappenrohpapierproduzenten in Deutschland. Mit rund 3.200Beschäftigten an 24 Standorten in Europa, Afrika und Lateinamerika stelltKlingele Papier und Verpackungslösungen aus Wellpappe her. Dafür setzt dasUnternehmen nachhaltige Produkte wie Wellpappenbögen auf Basis vonRecyclingpapier oder nachhaltigem Frischfaserpapier ein. 2021 erwarb Klingeleeine bereits seit 1930 bestehende Papierfabrik in der Region Nova Campina imBundesstaat São Paulo. Klingele Paper Nova Campina Ltda. (Klingele Brasilien)stellt hauptsächlich eine robuste Papiersorte her, die zur Herstellung vonWellpappe genutzt wird.Im Rahmen der jetzt anstehenden Investitionen wird das Unternehmen den Energie-und Wasserverbrauch in der brasilianischen Produktion weiter reduzieren. Miteinem bestehenden Wasserkraftwerk und der Installation eines neuenBiomassekessels soll das Unternehmen künftig seinen wesentlichen Energiebedarfaus erneuerbaren Quellen decken können. Insgesamt soll der CO2-Ausstoß um bis zu75 Prozent gesenkt werden. Klingele Brasilien verwendet in seiner Produktionausschließlich FSC-zertifiziertes und FSC-kontrolliertes Holz.Transformation unterstützen, Resilienz stärken"Mit Klingele begleiten wir ein deutsches Familienunternehmen, das sich für denKlimaschutz engagiert und erneuerbare Energien nutzt. Die langfristigeFinanzierung ermöglicht dem Unternehmen Modernisierungsinvestitionen, die dieNachhaltigkeit und Resilienz der lokalen Produktion erhöhen", so Klaus Helsper,Leiter Deutsches Geschäft bei der DEG. Im Senegal hat die DEG bereits Mittel ausdem Africa-Connect-Programm für den Aufbau eines Wellpappenverarbeitungswerksvon Klingele bereitgestellt."Wir sind sehr froh, mit der DEG einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben,der uns beim Aufbau und der Entwicklung von nachhaltigen unternehmerischenAktivitäten auch in herausfordernden Situationen begleitet", kommentiert Dr. JanKlingele, geschäftsführender Gesellschafter der Klingele-Gruppe.Mit der eigenen Produktion in Brasilien vertieft Klingele seineWertschöpfungskette und ist so weniger abhängig von anderen Rohstoffen undEnergieträgern. Zudem erschließt das Unternehmen durch den Einsatz vonFrischfaserpapier, das für Lebensmittel genutzt werden kann, neue Zielgruppenfür seine Verpackungen. So können die bestehenden 560 Arbeitsplätze in Brasiliengesichert und 50 weitere qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/5424682OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft