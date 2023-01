PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen sind am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz aus dem Handel gegangen. Während in Prag und Budapest Gewinne verbucht wurden, gab es in Warschau und Moskau Verluste.

Der tschechische PX legte um 0,46 Prozent auf 1293,74 Punkte zu. Hier zogen vor allem die Titel des schwergewichteten Energieversorgers CEZ um eineinhalb Prozent an. Auch Bankwerte waren gefragt: Erste Group -Aktien stiegen an der Prager Börse um 0,7 Prozent. Komercni Bank legten um 0,4 Prozent zu und Moneta Money Bank zogen um 0,5 Prozent an.