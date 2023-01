NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre moderaten Verluste vom Handelsauftakt weitgehend wettgemacht. Dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang sogar der Sprung ins Plus. Für Irritationen bei Anlegern sorgten zur Börseneröffnung enorme Kursschwankungen bei einer ganzen Reihe von Schwergewichten an der New Yorker Börse Nyse. Wie der Börsenbetreiber auf seiner Homepage inzwischen mitteilte, geht er nun einem "technischen Problem" nach. So hätten in einigen Fällen keine Eröffnungsauktionen stattgefunden, hieß es.

Im Zuge der allmählich an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison legten eine Reihe von Unternehmen aus dem Dow Jones Quartalszahlen vor, die am Markt durchaus überzeugten. Entsprechend ließ der insgesamt eher geringe Verkaufsdruck rasch wieder nach. Die Stimmungsdaten aus der US-Industrie und dem Dienstleistungssektor dagegen wirken sich kaum auf den Handel aus.