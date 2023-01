Vista, die weltweit führende Gruppe für Privatluftfahrt, meldet Rekordergebnis für das Gesamtjahr 2022 mit einem Umsatzanstieg von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (FOTO)

München (ots) - Vista Global Holding ( Vista (https://vistaglobal.com/) ), die

weltweit führende Gruppe für Privatluftfahrt, gibt ein Markt-Update und einen

Überblick über ihre außergewöhnliche Leistung im Jahr 2022, die die positiven

Trends in ihren dynamischen globalen Märkten und die noch nie dagewesene

Nachfrage von bestehenden und neuen Mitgliedern widerspiegelt.



2022 war ein weiteres herausragendes Jahr für Vista. Die Gruppe verzeichnet

weiterhin ein starkes Wachstum bei ihren Abonnementlösungen und

Dienstleistungen, mit einem Umsatzanstieg von über 50 % gegenüber dem gleichen

Zeitraum 2021. Dies wurde durch einen Anstieg der verkauften Bruttostunden der

VistaJet-Programmmitgliedschaft um 74 % im Jahr 2022 vorangetrieben, was mehr

als dem Dreifachen des Niveaus vor der Pandemie entspricht und dank der

Unterzeichnung von Kundenverträgen mit dreijähriger Laufzeit eine große

Transparenz hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage bietet.





Die starke Leistung spiegelt ein weiteres Jahr mit Rekordflügen in allenKernmärkten wider, trotz einer Reihe von makroökonomischen Ereignissen, da dasGesamtwachstum der Flugzahlen weltweit um 28 % gegenüber dem Vorjahr anstieg.Regional gesehen verzeichneten die USA im Jahr 2022 einen Zuwachs von 41 % beider Zahl der Flüge, während Asien, Europa und der Nahe Osten um 69 %, 29 % bzw.22 % zulegten. New York war im Laufe des Jahres die Nummer eins bei der Anzahlder Flüge, gefolgt von London und Paris.Thomas Flohr, Gründer und Vorsitzender von Vista, sagte: "Es war einunglaubliches Jahr 2022 für Vista mit einem starken Wachstum in allen unserenKernregionen und Angeboten während des Jahres. Unsere Ergebnisse für 2022 zeigendeutlich, dass Vista die erste Adresse für neue und bestehende Mitglieder ist,die sich zunehmend für anlagenfreie Lösungen entscheiden. Wir haben erheblich inunsere globale Infrastruktur investiert, um sicherzustellen, dass unseren Kundendie besten Flugzeuge zur Verfügung stehen, und zwar in jedem Winkel der Welt,unterstützt durch die neueste Technologie.Unsere starke Leistung wird durch eine erhebliche Ausweitung unserer Flotte imJahr 2022 unterstützt, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, unseren Kunden dasbeste Angebot zu bieten. Die Akquisitionen von Air Hamburg(https://vistaglobal.com/news/vista-acquires-air-hamburg/) - dem nach der Anzahlder Flüge größten Privatjet-Betreiber in Europa - und Jet Edge(https://vistaglobal.com/news/vista-to-acquire-jet-edge/) - dem führendenUS-Anbieter von Charter- und Managementdiensten für Großraumflugzeuge undSuper-Midsize-Flugzeuge - haben unsere Präsenz in den USA, Europa und dem Nahen