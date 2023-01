LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Leopard-Lieferung an die Ukraine:

"Olaf Scholz hat mit seiner zögerlichen Haltung Befürworter und Gegner von Waffenlieferungen verprellt. Natürlich muss der Bundeskanzler schwierige Entscheidungen abwägen. Verheerend ist aber der Eindruck, dass die Bundesregierung elf Monate nach Kriegsbeginn keine vorausschauende strategische Planung bei der militärischen Unterstützung der Ukraine verfolgt. Hilfreich wäre auch, der Öffentlichkeit die Gründe für solche Entscheidungen darzulegen, statt sich in Argumente zu flüchten, die am Ende wie Ausreden wirken. Dass die Bundesregierung es nicht wagt, ohne die Amerikaner zu handeln, führt den von Scholz' SPD formulierten Anspruch auf eine deutsche Führungsrolle in der Außenpolitik ad absurdum. Auch liefern die USA bereits die meisten Waffen - für einen Krieg mitten in Europa, wohlgemerkt."/ra/DP/nas