Manganese X Energy hat nahezu 50 % seines Bohrprogramms 2023 für die Vormachbarkeitsstudie in Battery Hill abgeschlossen

Montreal, Quebec (25. Januar 2023) /IRW-Press/ Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das „Unternehmen“ oder „Manganese X“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nahezu 50 % des Infill- und Step-out-Bohrprogramms für die Vormachbarkeitsstudie in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, abgeschlossen hat.

Insgesamt wurden in dem Programm 16 NQ-Diamantbohrlöcher über 2.208 Meter der geplanten 31 Bohrlöcher über 4.725 Meter fertig gestellt. Ziel des Bohrprogramms sind Infill-Bohrungen und die Erweiterung der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen zur Vorbereitung der Vormachbarkeitsstudie („PFS“) durch eine Hochstufung der Ressource der Kategorie Vermutet, die im Minenplan der wirtschaftlichen Erstbewertung („PEA“) enthalten ist.

Das geplante PFS-Bohrprogramm folgt den Empfehlungen der mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konformen PEA für das Manganprojekt Battery Hill, die auf der Website des Unternehmens abrufbar sind:

https://www.manganesexenergycorp.com/wp-content/uploads/2022/09/final- ...

Das Unternehmen geht seinem Ziel methodisch nach, das erste börsennotierte Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu werden, das hochreines, EV-kompatibles Mangan auf den Markt bringt.

Martin Kepman, CEO, merkte dazu an: „Wir freuen uns sehr über die Fortschritte unseres Bohrprogramms für die Vormachbarkeitsstudie im Projekt Battery Hill, da die PFS für die Entscheidungsfindung und weitere Planung des Genehmigungsprozesses für die Mine von zentraler Bedeutung ist. Unser derzeitiges Bohrprogramm sowie die Umwelt-, Community- und geotechnischen Studien, die im Frühjahr aufgenommen werden, stellen einen wichtigen Teil der Vorbereitungen für die PFS dar.“

„Die nordamerikanische Batterieindustrie wird ihre eigene Lieferkette für Mangan benötigen. Der Kontinent verfügt jedoch derzeit über keine Verarbeitungskapazität für hochreines Mangan, um eine große Zahl von Batterien-Gigafactorys und Kathodenwerke zu beliefern, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Mangan ist eine stabilisierende Komponente in den Kathoden von Nickel-Mangan-Kobalt-Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Das Material erhöht die Energiedichte und verbessert damit die Reichweite der Fahrzeuge. Gleichzeitig vermindert es die Entflammbarkeit eines EF-Batteriesatzes. Wir sind optimistisch, was die Zukunft des Unternehmens angeht, da wir uns in einem Zyklus dynamischer Veränderungen voran bewegen.“