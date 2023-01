JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen vor Geschäftszahlen für 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. In einer üblichen Konferenz mit Investoren und Analysten vor den Ergebnissen hätten Manager des Autobauers die wichtigen Themen der jüngsten Zeit diskutiert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Eindruck sei, dass die Wolfsburger in wichtigen Absatzregionen unverändert einen hohen Auftragsbestand hätten sowie Spielraum bei den Verkaufspreisen - trotz jüngster Preisnachlässe der Branche für Elektrofahrzeuge auf dem US-Markt./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 19:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 123,9EUR gehandelt.



