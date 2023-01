Yves Caprara, Experte für Phosphataufbereitung, tritt dem Advisory Board von First Phosphate bei

SAGUENAY, QUEBEC – 19. Oktober 2022 /IRW-Press/ – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Yves Caprara in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.

Herr Caprara ist ein internationaler Experte für gereinigte Phosphorsäuretechnologien und deren Anwendungen, mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in der Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie. Er ist ein Veteran in der Branche und war Chief Executive Officer von Prayon SA, dem größten europäischen Hersteller von technischer Phosphorsäure. Während der dortigen Tätigkeit zeichnete Herr Caprara für Betriebe in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, China, Indien, Brasilien und Marokko verantwortlich. Von 2015 bis 2020 war er außerdem Board-Mitglied der International Fertilizer Association.

„Die jahrzehntelange Erfahrung von Herrn Caprara und sein länderübergreifendes Wissen über den Markt für hochgradige Phosphorsäure, insbesondere in Bezug auf die LFP-Batterieindustrie, ist für First Phosphate von großem Nutzen“, sagt Chief Executive Officer John Passalacqua. „Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Yves bei der Umsetzung der sechsstufigen Integrationsstrategie von First Phosphate im nordamerikanischen und globalen LFP-Batteriemarkt.“

First Phosphate besitzt Konzessionsgebiete mit einer Fläche von insgesamt 1.500 km² in der Region Saguenay in Quebec (Kanada), die aktiv erschlossen werden. Die Konzessionsgebiete umfassen eine seltene Anorthosit-Eruptivgesteinsformation, die in der Regel ein hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen schädlicher Schwermetalle liefert.

„Neben Marokko, wo neue gereinigte Phosphorkapazitäten erwartet werden, kommt Québec eine wichtige Rolle zu. In den Vereinigten Staaten wird die Erschöpfung der derzeitigen Bestände zu weiteren Phosphatimporten führen, um die Nachfrage in der Landwirtschaft zu sichern, und in Europa gibt es fast kein Inlandsangebot von Phosphat. Das künftige Nachfragewachstum der LFP-Batterieindustrie kann ohne neue Vorkommen, wie sie von First Phosphate erschlossen werden, nicht gedeckt werden“, meint Herr Caprara. „Ich bin beeindruckt von dem ehrgeizigen Industrieplan von First Phosphate im Hinblick auf die Aufbereitung von Phosphat und die Produktion von Phosphorsäure für die LFP-Batterieindustrie, um den sich abzeichnenden Engpässen und angebotsseitigen Schocks zu begegnen, die mit ziemlicher Sicherheit zwischen 2025 und 2030 auftreten werden“, so Caprara weiter.