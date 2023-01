Cartier Resources meldet hohe Goldgrade von West Nordeau

– Bohrloch CH-22 64A wies im östlichen Teil der Lagerstätte von West Nordeau (Goldzone 5NE2) 4,4 g/t Gold über 6,5 Meter Länge

auf. Teilabschnitte kamen auf 2,3 g/t Gold über 23 Meter.

– Bohrloch CH-22 63 kam im westlichen Teil der Lagerstätte (Goldzone 5NE1) auf 6,3 g/t Gold über einen Meter. Die Löcher wurden in

einer Tiefe zwischen 550 bis 735 Meter niedergebracht.

Die hohen Goldgrade der beiden Bohrlöcher zeigen, dass sich die Mienralisierung unterhalb der Lagerstätte West Nordeau kontinuierlich fortsetzt. Cartier Resources will deshalb die Exploration in diesem Gebiet weiter verfolgen. Das Ziel ist es, die bestehende Ressouce auf der Chimo Goldmine zu vergrößern. Das Projekt umfasst bisher identifizierte 29 Goldzonen, die sich innerhalb von 19 Goldstrukturen befinden und über eine Streichlänge von 3,7 km bis in eine Tiefe von 1,6 km abgebohrt wurden. Die bisherige Ressourcenschätzung umfasst 720.000 in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen (7,128 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 3,14 g/t Gold und 1.633 Mio. Unzen Gold (18,475 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 2,75 g/t Gold) in der Kategorie der vermuteten Ressourcen. Cartier Resources will die neue Schätzung in den kommenden Monaten vorlegen und auch eine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für Chimo vorlegen.

Aktieninfo Cartier Resources

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Aktienkurs: 0,11 CAD | 0,06 Euro

Börsenwert: ca. 33 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 302,2 Mio., davon Optionen: 17 Mio.; Warrants 7 Mio.:

Top-Anteilseigner: Management & Board (2,8%), Agnico Eagle (15,7%), O3 Mining (14,7%); Quebec Funds (4%).

Das könnte Sie auch interessieren: