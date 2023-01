Berlin (ots) -



- Erdgasquellen beeinflussen ungewollte Methan-Emissionen: Flüssigerdgas LNG aus

den USA teils besonders schmutzig

- Vorkette ist entscheidend: Gasförderung und -transport verursachen sogar

größere Klimaschäden als die Verbrennung des Gases in Deutschland

- DUH fordert Beschaffungsstrategie, die auf Minimierung der

Vorketten-Emissionen setzt sowie auf Fahrplan für schnellstmöglichen

Gasausstieg



Laut eines Gutachtens des Forschungsunternehmens EnergyComment im Auftrag der

Deutschen Umwelthilfe (DUH) sind bei zahlreichen Erdgasquellen die Leckagen

weitaus höher als bisher angenommen. Bei der Produktion und Lieferung des

fossilen Gases entweichen bei vielen Lieferketten über drei Prozent der

produzierten Gasmenge als Methan in die Atmosphäre. Weil Methan aber 83 Mal

klimaschädlicher ist als CO2, erhitzen diese ungewollten Methan-Emissionen das

Klima noch stärker als die Emissionen aus der späteren Verbrennung des Gases zur

Energiegewinnung. Eine im Durchschnitt besonders schlechte Klimabilanz weisen

LNG-Lieferungen aus den USA auf, die derzeit massiv zunehmen. Insbesondere bei

Fracking-Feldern treten hier teils Methanverluste von über zehn Prozent auf.





Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, kommentiert: " DieKlimaschäden in der Vorkette unserer Gasversorgung werden von derBundesregierung und Gaswirtschaft bewusst ausgeblendet, dabei tragen sie massivzur Klimaerhitzung bei. Solange wir klimaschädliches Erdgas nutzen, müssenBundesregierung und Unternehmen zumindest die Gasquellen mit den geringstenEmissionen auswählen. Dafür brauchen wir eine Beschaffungsstrategie, dieImporteure verpflichtet, fossiles Gas nur aus bestehenden Quellen zu beziehenund den Methanausstoß in der Lieferkette auf ein Minimum zu beschränken. Darüberhinaus müssen lokale Folgen der Gasförderung für den Naturschutz sowie fürMenschenrechte beachtet werden. Gleichzeitig ist klar, dass wir schnellstmöglichganz aus der fossilen Gasnutzung aussteigen müssen. Dafür brauchen wir einennationalen Gasausstiegsplan ."Das Gutachten empfiehlt, nach dem Abflauen der aktuellen Notlage den fossilenGasverbrauch Deutschlands so rasch wie möglich auf ein Niveau zu senken, dasallein durch die norwegischen Gaslieferungen gedeckt werden kann. NorwegischesPipeline-Gas hat laut Gutachten den geringsten Methanausstoß. So können dieEmissionen bis zum endgültigen Gasausstieg bestmöglich reduziert werden.Steffen Bukold, Autor des Gutachtens und Leiter EnergyComment, kommentiert: "Deutschland steckt mitten in einem gaspolitischen Neuanfang. Jetzt werden die