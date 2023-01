enosix nimmt am Technologie-Partnerprogramm von MuleSoft teil

CINCINNATI, 25. Januar 2023 /PRNewswire/ -- enosix , der führende Technologieanbieter von vorgefertigter SAP-Datenintegration in Echtzeit hat heute bekannt gegeben, dass er dem Technologie-Partnerprogramm von MuleSoft beigetreten ist und durch die Herausgabe eines „MuleSoft Certified Connector" für die Plattformen SAP ECC und S/4HANA ERP einen Beitrag zum Partner-Ökosystem geleistet hat. Der „enosix SAP Connector", der über Anypoint Exchange zugänglich ist, wird es Unternehmen ermöglichen, die Integration mit SAP zu vereinfachen, was es Kunden ermöglicht, schnell skalierbare bidirektionale Echtzeit-Integrationen zu entwickeln.

enosix veröffentlicht einen MuleSoft-zertifizierten Steckverbinder, um die bidirektionale Integration in die Plattformen SAP ECC und S/4HANA ERP in Echtzeit zu vereinfachen und Unternehmen zu helfen, schneller intelligente Kundenerfahrungen zu bieten

„Die heutigen digitalen Transformationsprojekte erfordern Echtzeitzugriff auf wichtige Datenquellen. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Packaged Integration Processes (PIPs) (dt. gebündelte Integrationsprozesse) wie der enosix SAP Connector eine enorme Hebelwirkung für iPaaS-Lösungen bieten, um Unternehmen eine SAP-Integration in Echtzeit zu ermöglichen. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass MuleSoft und enosix den Weg für diese Vision als eine iPaaS-Lösung bahnen werden, um eine skalierbare bidirektionale Integration mit SAP in Echtzeit zu realisieren", so Nick Fera, CEO von enosix.

Der enosix SAP-Steckverbinder für MuleSoft ist sowohl für SAP ECC als auch S/4HANA zertifiziert und ermöglicht es SAP-Kunden, sich auf beiden Versionen schnell mit den Cloud-Lösungen von MuleSoft und Salesforce zu integrieren. Dieser Steckverbinder, der die komplexe Geschäftslogik von SAP nutzt, einschließlich konfigurierbarer Produkte und Preise, ohne die Latenz der Datenreplikation oder Synchronisierung, vervollständigt den entscheidenden letzten Schritt der SAP-Integration für komplexe digitale Transformationen. Der Steckverbinder wird von dem SAP-zertifizierten API-Framework von enosix betrieben, das keine Entwicklung, Programmierung oder Schulung erfordert und in Wochen statt Monaten robuste Echtzeit-Lösungen bereitstellt, die vollständig gesichert sind und von der Anypoint-Plattform für SAP-Kunden gesteuert werden.