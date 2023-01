Deutliche Gewinne verzeichneten die Märkte Südkoreas. Sie holten damit die Zuwächse der Vortage nach. Auch hier hatte feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden. Etwas zurückhaltender ging es in Tokio zu. Nach den Gewinnen am Vortag kam der japanische Leitindex Nikkei 225 nur noch um 0,35 Prozent auf 27 395,01 Punkte voran.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Angesichts nachgebender US-Futures entwickelten sich die Kurse meist verhalten. An den chinesischen Börsen wurde wegen der Neujahrsfeierlichkeiten erneut nicht gehandelt.

