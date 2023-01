Das Problem aber war der Ausblick, Microsoft warnte vor einem schwächeren Wachstum im so zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft. Wachstumsfantasie wird aber gerade in der Technologiebranche mit steigenden Aktienkursen honoriert. Geht sie wie jetzt verloren, fallen die Impulse für Aktienkäufe in diesem Sektor weg. Die aktuelle Berichtssaison wird damit wie erwartet zu einer harten Bewährungsprobe für den optimistischen Stimmungsumschwung der vergangenen Wochen an der Börse.

Auch der Deutsche Aktienindex tritt vor diesem Hintergrund weiter auf der Stelle, hier fehlt nach einem beeindruckenden Jahresstart und einem Plus von 27 Prozent seit Anfang Oktober die Fantasie für weiter steigende Kurse. Impulse könnte heute der Ifo-Geschäftsklimaindex bringen. Die Anleger wollen wissen, ob eine Rezession in Deutschland in diesem Jahr wirklich vermieden werden kann. Der Ifo-Index ist dabei wie ein weiteres Puzzlesteinchen in dieser Einschätzung. Sollte es zu einer Rezession kommen, wird sie sich wahrscheinlich nicht als solche anfühlen. Dafür ist der Arbeitsmarkt in Deutschland noch viel zu stark.