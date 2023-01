DAX formiert einen Inside-Day

Die Bewegung vom Wochenstart war der Rahmen, in dem sich unser DAX auch am Dienstag bewegte. Damit vollzog sich auch im Handelsverlauf das gleiche Muster wie am Handelstag zuvor. Als eine starke Eröffnung, das Anlaufen der GAP-Kante aus der Vorwoche und dann das Gap-close mit weiterem Test der 15.020er-Region.

Daher setze ich zur Erinnerung hier auch das mittelfristige Bild aus der Chartanalyse zum Dienstag den 24.01.2023 noch einmal in Szene, bis eine Entscheidung getroffen wurde:

20230122 DAX Endloskontrakt

Das Doppelhoch bei rund 15.150 Punkten ist nach dem Handelstag ebenso deutlich zu sehen, wie das Unterstützungslevel:

20230125 Xetra DAX Wochenverlauf

Durch den seitwärts verlaufenden Impuls hat sich natürlich dann auch die Trendlinie erübrigt, die wir uns gestern angesehen hatten (Rückblick):

20230124 DAX Xetra mittelfrist

Sie ist jedoch erneut nicht als großes Signal beim Bruch zu sehen, ähnlich wie alle Trendlinien aus der Vorwoche, die wir neu justiert hatten:

20230125 Xetra DAX Jahresverlauf

Per Saldo hat sich damit seit dem Freitagabend am Kurslevel nichts geändert. Auch der gestrige Schluss weicht kaum vom Vortagesschluss ab, wie die Kursnotierungen der Börse Frankfurt aufzeigen:

2023-01-24 DAX Boerse Frankfurt

Dieses gemischte Bild zeigte sich auch an der Wall Street gestern. Der Dow Jones war leicht im Gewinn und der Nasdaq etwas unter Druck zum Handelsende, wo noch weiter Quartalszahlen mit Spannung erwartet wurden:

Wall Street Notierungen 2023-01-24

Nachbörslich war eine Microsoft zunächst gefragt, doch diese Aufschläge wurden nach der Analystenkonferenz wieder abgegeben:

2023-01-25 Microsoft

Dort sind solche Trades an der Tagesordnung:

2023-01-24 US Trading

Was lesen wir daraus für den heutigen DAX-Start?

DAX-Ideen am Mittwoch den 25.01.2023

Das Chartbild bleibt in der Vorbörse weiterhin in der Bandbreite vom Montag, dessen Begrenzungen ich als Ausbruchssignal prozyklisch handeln würde:

20230125 DAX Vorboerse

Zudem bildete sich ein Dreieck, was ebenfalls für Tradingsignale herhalten kann:

20230125 DAX Endloskontrakt

Als Impuls seitens der Newslage würde ich den ifo-Index um 10.00 Uhr auf jeden Fall im Auge behalten. Dieser war im Dezember bereits positiv uns skizziert sich im Zeitablauf wie folgt:

2023-01-24 IFO

Mit Marcus Klebe wird dies dann nach 10.00 Uhr Thema sein.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für das Trading zum Mittwoch

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen, wie die Quartalszahlen in dieser Woche:

20230122 Earnings Week

Auch heute gibt es wieder Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender zu vermelden.

Auf den ifo Index 10.00 Uhr bin ich bereits eingegangen. Zudem stehen

Zudem stehen noch die US MBA Hypothekenanträge an und der Rohöl Lagerbericht.

Alle Termine und entsprechende Prognosen dazu sind in dieser Tabelle abgebildet:

2023-01-25 Termine

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

