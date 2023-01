Das (noch) private kanadische Explorationsunternehmen First Phosphate ist die erste Firma im ansonsten von Düngemittelrohstoffen dominierten Phosphatsektor, die sich ausschließlich auf die Gewinnung und Veredelung von Phosphat als Grundstoff für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie spezialisiert hat. First Phosphate strebt hohe Reinheitsgrade an und legt besonderen Wert auf hohe ESG-Standards.

Das Ziel von First Phosphate ist die spätere Integration in die Lieferketten großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller, die Phosphatmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer sauberen und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay in Quebec, Kanada, mehr als 1.500 Quadratkilometer an aktiven Explorationslizenzen. Das Unternehmen fokussiert die Exploration auf geologisch seltene Anorthosit-Eruptivgestein-Formationen, die im Allgemeinen ein hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen schädlicher Elemente liefert. So möchte man zeigen, dass seine Phosphatvorkommen besonders geeignet für die künftige Produktion von LFP-Batterien sind.

First Phostphate ist noch privat, plant aber in Kürze seinen Börsengang. Es wäre dann das erste und einzige Phosphatunternehmen mit der Spezialisierung auf LFP-Batterien bzw. deren Lieferketten.



Abbildung 1: Die Explorationslizenzen von First Phosphate liegen logistisch besonders günstig in der Nähe der Ortschaft Saguenay, die Zugang zu einem Tiefseehafen bietet.

Im Herbst 2022 hat Laurentia Exploration Inc. im Auftrag von First Phosphate ein geologisches Erkundungs- und Probennahmeprogramm auf dem Projekt Bégin-Lamarche durchgeführt. Insgesamt wurden bei dieser erweiterten Erkundung 140 Gesteinsproben entnommen und zur Analyse an das Labor geschickt An der Nordspitze von Sektor 1 wurde unmittelbar nördlich der ersten Entdeckung eine neue hochgradige Phosphatentdeckung gemacht. Eine dicke Schicht aus Nelsonit (phosphathaltiges Gestein), die möglicherweise bis zu 130 m mächtig ist, ergab zwischen 7,51 % und 14,16 % P2O5 und zwischen 2,09 % und 18,14 % TiO2. Erste Analysen wurden mit einem tragbaren RFA-Analysegerät durchgeführt. Ein neues phosphatmineralisiertes Gebiet (Sektor 3) wurde ca. 4 km südlich und auf dem Streichen der ersten Entdeckung entdeckt. Felduntersuchungen ergaben, dass der Nelsonit eine Mächtigkeit von 30 bis 60 Metern aufweist.

Die Interpretation der luftgestützten magnetischen Untersuchungen scheint zu zeigen, dass der in den Sektoren 1, 2 und 3 gefundene Nelsonit Teil derselben Nelsonitschicht sein könnte, was eine potenzielle Streichlänge von 8 km und eine Mächtigkeit von bis zu 130 m für den hochgradigen phosphathaltigen Horizont ergibt.

Peter Kent, President von First Phosphate kommentierte: „Begin-Lamarche ist insofern vielversprechend, als es für das Unternehmen ein zweites wichtiges Phosphat-Explorationsgebiet werden könnte. "Igneous anorthosite“ umfasst nur etwa 1 % der gesamten weltweiten Phosphatreserven. Diese Lagerstätten könnten für die Produktion von LFP-Batteriematerial äußerst begehrt werden, da sie keine hohen Konzentrationen an schädlichen Elementen aufweisen, wie die vielversprechenden Untersuchungsergebnisse bei Bégin-Lamarche zeigen."



