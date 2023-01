UNGUESS, italienischer Marktführer im Bereich Crowdtesting, schließt eine vom Fondo Italiano d'Investimento geleitete Finanzierungsrunde in Höhe von über 10 Mio. EUR ab

MAILAND, 25. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Eine Fundraising-Runde von über 10 Millionen EUR für UNGUESS (https://unguess.io/it/), Italiens führende innovative Crowdsourcing-Plattform. Hauptinvestor ist der Fondo Italiano d'Investimento SGR über den Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – „FITEC". Neben dem FITEC beteiligten sich Investoren, die UNGUESS bereits in früheren Runden unterstützt haben, an der Kapitalerhöhung: P101 SGR mit seinen beiden Fonds Programma 103 und ITA500, die im Auftrag von Azimut verwaltet werden, Italian Angels for Growth (IAG), der Club degli Investitori und der Club Italia Investimenti 2.

Die eingeworbenen Mittel werden dazu verwendet, die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Crowdtesting auf dem italienischen Markt zu festigen und die Expansion in anderen strategischen Regionen Europas zu verstärken, um den bereits im Jahr 2022 eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Gleichzeitig werden die Mittel die Entwicklung der UNGUESS-Plattform unterstützen, um sie mit neuen Lösungen, Inhalten und Diensten zu verknüpfen und so ein Produkt anzubieten, das den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden immer näher kommt.

Das 2015 als AppQuality auf dem Campus Cremona der Universität Politecnico di Milano gegründete Unternehmen UNGUESS (so benannt nach dem vor einem Jahr erfolgten Rebranding) war das erste Unternehmen in Italien, das die Crowdtesting-Methode anwandte. Es stützt sich auf eine Community, die inzwischen Hunderttausende von Menschen umfasst und in der Lage ist, zahlreiche Tests parallel durchzuführen und sehr schnell auf die Anfragen von Endkunden zu reagieren. Im Laufe der Zeit wurde das Dienstleistungsangebot für Unternehmen erweitert und umfasst nun verschiedene Arten von Tests für jedes digitale Produkt oder physische Gerät, Dienstleistungen und Lösungen für die Optimierung der Benutzer- und Kundenerfahrung (UNGUESS Experience), für die Überprüfung auf Funktionsmängel und Fehler in der Softwarequalität (UNGUESS Quality) und schließlich auch für den Bereich der Cybersicherheit mit einer Lösung, die auf einer Gruppe von 500 zertifizierten italienischen Ethical Hackern basiert (UNGUESS Security).