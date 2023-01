Australische Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bundesregierung beschließt die Lieferung von Leopard-Panzern in das Kriegsgebiet Ukraine.N-tv.de: „Bericht: USA zu Lieferung von Abrams-Panzern bereit“.Karin Göring-Eckard (Grüne): „The Leopard’s freed“ (Der Leopard ist freigelassen worden).Andrij Melnyk (früherer ukrainischer Botschafter in Deutschland): „Halleluja! Jesus Christus“.Bild.de: „Diese Panzer retten Leben!“Bereits am 16.01.23 verkündetet Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Beschluss über die Lieferung von Abrams und Leopard-Panzern in das Kriegsgebiet Ukraine: „Die Entscheidung Deutschlands und der Vereinigten Staaten, Schützenpanzer zu liefern, begrüße ich sehr“ (vgl. Tagesbericht vom 17.01.23, Zitat aus dem Handelsblatt vom 16.01.23). Danach dauert es über eine Woche bis die Regierungen Deutschlands und der USA nach umfassendem medialen Framing der Bevölkerung diesen Beschluss als den ihrigen verkünden.Wer die von Stoltenberg am 16.01.23 verkündete Entscheidung über die Lieferung von deutschen und amerikanischen Schützenpanzern in die Ukraine getroffen hat, wird nicht bekannt. Wer dies herausfindet, weiß von wem wir regiert werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 56.898 Euro/kg, Vortag 57.184 $/oz). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.