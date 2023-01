Britische Amazon-Beschäftigte legen ihre Arbeit nieder

Ein Amazon-Sprecher verteidigte auf BBC-Anfrage das System: Es würdige gute Performance und helfe Angestellten, ihre Ziele zu erreichen. In Bezug auf den Streik wies Amazon darauf hin, dass nur ein sehr geringer Teil der Beschäftigten in der Gewerkschaft organisiert und daran beteiligt sei. Konkrete Zahlen gab es zunächst keine./swe/DP/mis

LONDON (dpa-AFX) - Amazon -Beschäftigte in Großbritannien haben im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen erstmals gestreikt. Die Gewerkschaft GMB rief ihre Mitglieder auf, am Mittwoch ihre Arbeit am Abfertigungszentrum in Coventry niederzulegen - weitere Standorte könnten folgen. Die Beschäftigten fordern höhere Löhne, da ein Angebot von Amazon von vergangenem Sommer ihrer Darstellung nach lediglich eine Erhöhung von 50 Pence (rund 0,57 Euro) pro Stunde darstellt.

