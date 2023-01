Wirtschaft NRW beendet Isolationspflicht bei Corona und ÖPNV-Maskenpflicht

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - In Nordrhein-Westfalen wird zum 1. Februar die Isolationspflicht für Corona-Infizierte und die Maskenpflicht im ÖPNV beendet. Das teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.



Auch die Testregelungen für Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung werden nicht verlängert, gleiches gilt für Gemeinschaftsunterkünfte und Justizvollzugsanstalten. Die Test- und Quarantäneverordnung läuft damit zum 31. Januar 2023 komplett aus. "Das Infektionsgeschehen hat sich glücklicherweise abgeschwächt, und der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung ist aufgrund von Impfungen, aber auch durch die Infektionen in diesem Herbst und Winter sehr hoch", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch.