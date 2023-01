UBS stuft PHILIPS NV auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips auf "Sell" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Der europäische Medizintechniksektor habe sich in dem noch jungen Jahr 2023 mit einem Plus von 5 Prozent gut entwickelt, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings stünden sich die Einschätzungen der generalistisch ausgerichteten Anleger und der auf den Sektor spezialisierten Investoren konträr gegenüber. Erstere seien wegen der dauerhaften Wachstumsorientierung des Sektors weiterhin positiv gestimmt. Dagegen hielten die spezialisierten Anleger im Gesundheitswesen die Bewertung trotz des Rückgangs im Jahr 2022 nicht für so überzeugend und seien weiterhin besorgt darüber, dass die Konsensschätzungen für die Gewinne im Jahr 2023 zu hoch sind./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 16:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 15,46EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13,20

Kursziel alt: 13,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m