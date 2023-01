Jungheinrich AG erwirbt mit der Storage-Solutions-Gruppe eine strategische Basis im schnell wachsenden Markt für Lagerautomatisierung in den USA (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Jungheinrich stärkt das Geschäft mit Lagereinrichtungen und Automatiksystemendurch geografisch komplementäre Aktivitäten- Strategische Plattform für künftiges Wachstum im Bereich Lagerautomatisierungin den USA- Wichtiger Schritt bei Umsetzung der Strategie 2025+Der deutsche Intralogistik-Pionier Jungheinrich AG ("Jungheinrich") erwirbt diein Indiana, USA, ansässige Storage-Solutions-Gruppe ("Storage Solutions"), einenführenden Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Regalsysteme undLagerautomatisierung in den USA, und erweitert damit seinen Zugang zu diesemattraktiven Markt für Lagerhaltung und Automatisierung. Jungheinrich hat mitMerit Capital Partners, MFG Partners und dem Management von Storage Solutionseinen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent des Grundkapitals von StorageSolutions unterzeichnet. Die unter dem Vertrag vereinbarte Gesamtvergütungbesteht aus einem Kaufpreis von rund 375 Mio. US-Dollar (vorbehaltlich üblicherAnpassungen beim Vollzug der Transaktion) und einer flexiblen, erfolgsabhängigenKomponente im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich relativ zumKaufpreis. Diese erfolgsabhängige Komponente kann das Management von StorageSolutions, das Storage Solutions weiterhin führen wird, innerhalb von dreiJahren nach Vollzug der Transaktion erreichen. Die Akquisition wird ausvorhandenen Barmitteln und Fremdkapital finanziert und sich lediglich inbegrenztem Umfang auf den Verschuldungsgrad auswirken.Storage Solutions: eine etablierte Plattform für Lagerautomatisierung in den USAStorage Solutions mit Hauptsitz in Westfield, Indiana, ist ein US-amerikanischesUnternehmen für Lagerplanung, -automatisierung und -integration mit 170Mitarbeitern und 45 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung schlüsselfertiger,passgenauer Lösungen für Kunden. Auf der Grundlage eines technologieunabhängigenGeschäftsmodells hat das Unternehmen eine starke Position auf dem attraktivenUS-Lagermarkt erreicht, der von einer robusten langfristigen Wachstumsdynamikprofitiert. Das Unternehmen bietet vertikal integrierte Dienstleistungen miteigenen Logistik- und Installationsteams an. Dies gewährleistet einetermingerechte Projektabwicklung und ermöglicht Dienstleistungen mit Mehrwert,darunter die Optimierung von Arbeitsabläufen sowie Services in den BereichenIngenieurwesen und Genehmigungsverfahren.Storage Solutions ist ein zuverlässiger Partner für einen großen und wachsendenKundenstamm mit strategischem Schwerpunkt auf Unternehmen, die integrierteUnterstützung und Kompetenz in den Bereichen Lagerdesign, Technik undProjektmanagement benötigen. Zum Kundenstamm gehört ein breites Spektrum