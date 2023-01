Wirtschaft Bundesnetzagentur froh über AKW-Strom aus Frankreich

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist erfreut darüber, dass in Frankreich wieder sehr viele Kernkraftwerke am Netz sind und Strom produzieren. Wie die "Bild" berichtet, hat Müller in einer internen Sitzung des Netzagenturbeirats am Montag erklärt, die Entspannung der Energieversorgung in Deutschland hänge auch mit den Wiederhochfahren der Kernkraftwerke zusammen.



Die Zeitung beruft sich auf Teilnehmerangaben. "Wir freuen uns über jedes AKW, das am Netz ist", sagte Müller nach Teilnehmerangaben in der Sitzung. Wie "Bild" weiter meldet, sind aktuell wieder 44 der 56 Kernkraftwerke in Frankreich in Betrieb und produzieren Strom, der zum Teil auch nach Deutschland fließt.